Venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 18, il Lions Club San Pietro Vernotico organizza un incontro culturale per celebrare il centenario della radio, presso il Salone Oratorio “Ss. Angeli Custodi” in via Brindisi.

L’evento, intitolato “100 anni della radio: origini, sviluppi e attualità, passando per le radio libere”, vedrà la partecipazione di tre esperti del settore:

Domenico Saponaro, giornalista e conduttore radiofonico;

Mino Molfetta, editore e voce storica della radio “Ciccio Riccio”;

Massimo Accoto, storico programmatore radiofonico.

I relatori discuteranno l’evoluzione della radio, dalle prime trasmissioni fino all’era delle radio libere, analizzando anche il ruolo che questo mezzo continua a svolgere oggi.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati ed è un’occasione imperdibile per chi vuole riscoprire il fascino e la storia della radio.