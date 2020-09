La comunità di San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico si prepara a ricordare una figura importante per la sua storia. Il 18 Settembre saranno dieci anni dalla morte di don Pietro Cocciolo, primo parroco di San Giovanni Bosco. A distanza di alcuni anni il ricordo di quest’uomo è ancora vivo nei tanti fedeli che lo hanno incontrato sul loro cammino. Il ministero di Don Pietro è ricco e vanta diverse opere in campo spirituale e sociale: la costruzione della Chiesa di San Giovanni Bosco, il teatro, la formazione di numerose cooperative, la costruzione dell’Istituto Tecnico Commerciale “N.Valzani” e per diversi anni è stato cappellano dell’Ospedale “N.Melli” di San Pietro Vernotico. Ma quella che sicuramente ha caratterizzato il suo presbiterato è stata la vicinanza agli ultimi ed in particolar modo ai giovani. La parrocchia San Giovanni Bosco ricorderà Don Pietro con questi appuntamenti:

• Venerdì 18 Settembre, nel X anniversario della morte, alle 10,30 ci sarà la visita presso la tomba ubicata nel Cimitero di Torchiarolo; alle 19 la Santa Messa presieduta dal Vescovo Michele. Al termine l’inaugurazione della mostra fotografica che si potrà visitare da venerdì a domenica dalle 18,30 alle 21.

• Sabato 19 Settembre si terrà alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Federico Andriani e seguire la serata per ricordare Don Pietro.

L’invito da parte del parroco Don Alessandro Mele e della comunità ad una partecipazione da parte della cittadinanza.