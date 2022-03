Primi passi pubblici per il progetto “Corde & Botteghe”, sviluppato dal Comune di San Vito dei Normanni insieme al locale Circolo Mandolinistico con il sostegno finanziario di “Fermenti in Comune”, iniziativa promossa dall’ANCI e co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: domenica 6 marzo, a partire dalle ore 10.30, il laboratorio allestito in via Regina Margherita civ. 21 sarà aperto alla cittadinanza che potrà così conoscere meglio e da vicino il progetto.

La presentazione alla stampa e alle autorità, invece, si terrà lunedì 7 marzo alle ore 10.30 nell’aula consiliare “prof. L. Caiolo” del Municipio.

“Corde & Botteghe” intende valorizzare il patrimonio musicale e culturale di San Vito dei Normanni legato alla tradizione del mandolino e delle botteghe artigiane creando una piattaforma sociale che coinvolga maestri, giovani allievi e cultori, sviluppi percorsi di formazione per i giovani, organizzi eventi e sostenga la creazione di servizi per la promozione del territorio.