“Casa Serena” ha un futuro tale da essere pilastro delle politiche sociali di un territorio più ampio di quelle comunale. In ossequio al piano di razionalizzazione e rilancio avviato nei mesi scorsi, confrontandosi con un’ampia platea di interlocutori, la Giunta comunale di San Vito dei Normanni ha approvato ieri mattina una delibera in virtù della quale, con fondi comunali, saranno avviati lavori edilizi, nonché interventi sull’impianto idrico-sanitario e su quello elettrico per circa 79mila euro tesi al rilancio della struttura di “Casa Serena”. Si interverrà sulla palestra, si provvederà all’adeguamento di una rampa; saranno eseguiti ripristini ed adattamenti di illuminazione e si provvederà alla conversione di bagni per disabili e si completerà il tutto con opere di impermeabilizzazione.

Quanto in progetto è necessario per la conversione dell’attuale “Casa Serena” in una residenza sociale assistenziale per anziani.

«Da attuale casa di riposo a residenza sociale assistenziale per anziani secondo gli standard previsti dal Regolamento regionale – dice il sindaco Silvana Errico – per poter ampliare la platea delle persone anziane che potranno essere accolte. Crediamo che l’attuale momento storico questo imponga nelle scelte socio-assistenziali di una comunità che vuole essere accanto alle famiglie chiamate ad affrontare l’aumento delle problematiche relative alle persone anziane».

Nel pomeriggio, intanto, al fine di proseguire la collaborazione dell’Amministrazione comunale con la Asl Br1, nell’ottica del potenziamento dei servizi di medicina di base, in Municipio si è tenuto un incontro voluto dal Sindaco nel corso del quale il Direttore generale dell’Asl dott. Maurizio De Nuccio e il Direttore Sanitario dott. Vincenzo Gigantelli si sono confrontati con i medici di medicina generale operanti a San Vito dei Normanni (le foto si riferiscono proprio a questo incontro).