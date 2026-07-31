La Regione Puglia ha finanziato il progetto “San Vito Re-Generation: Hub di comunità, mobilità dolce e storie di prossimità”, presentato dal Comune di San Vito dei Normanni nell’ambito dell’avviso dedicato al potenziamento e alla qualificazione degli Info Point turistici della rete regionale.

L’iniziativa, che sarà realizzata dalla Cooperativa Thalassia, darà vita a un ricco programma di attività gratuite che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 5 ottobre, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città attraverso un modello di turismo sostenibile e partecipato.

Il progetto punta a trasformare San Vito dei Normanni in un laboratorio a cielo aperto, rafforzando il legame tra la comunità e gli spazi urbani. L’idea è quella di coniugare accoglienza, benessere, rigenerazione urbana e sostenibilità attraverso iniziative capaci di coinvolgere residenti e turisti.

Gli appuntamenti interesseranno alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, dal centro storico alle caratteristiche “stratodde”, dalla Cripta di San Biagio all’area archeologica del Castello di Alceste, coinvolgendo anche le aree rurali.

Tra le iniziative previste figurano visite guidate, laboratori esperienziali e attività dedicate alla scoperta della storia e delle tradizioni locali. Grande attenzione sarà riservata anche alla mobilità sostenibile, con itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta che collegheranno San Vito dei Normanni ai principali attrattori della zona, tra cui la Riserva Naturale di Torre Guaceto, Ceglie Messapica e San Michele Salentino.

Il progetto prevede inoltre un’importante riqualificazione dell’Info Point turistico, che sarà riallestito e vedrà l’estensione degli orari di apertura. Nei fine settimana resterà aperto con orario continuato dalle 9 alle 21, trasformandosi in uno spazio multifunzionale non solo dedicato all’accoglienza dei visitatori, ma anche attrezzato con postazioni per lo smart working, offrendo così un servizio aggiuntivo a chi sceglie il territorio per trascorrere un soggiorno.

Parallelamente sarà sviluppata una strategia di comunicazione integrata, sia online che offline, con l’obiettivo di promuovere San Vito dei Normanni e metterla in rete con gli altri comuni del territorio, valorizzando un’offerta turistica ampia e coordinata. Tutte le attività saranno realizzate in sinergia con la Regione Puglia e Pugliapromozione, entrando a far parte del sistema ufficiale di promozione turistica regionale.

La partecipazione agli eventi sarà completamente gratuita grazie al finanziamento regionale, ma sarà necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare l’Info Point tramite la linea WhatsApp dedicata 331 9277579, scrivere all’indirizzo e-mail infopoint@comune.sanvitodeinormanni.br.it oppure consultare il calendario degli appuntamenti sul portale della Cooperativa Thalassia.