Lo scorso weekend, grazie alla eccellente organizzazione da parte della Wushu club del Maestro Vittorio Carlucci, San Vito dei Normanni è stata il palcoscenico di un evento memorabile per il mondo delle arti marziali: il Campionato Nazionale Libertas. La competizione ha decretato i campioni del 2024, che verranno premiati in una cerimonia allo Stadio Olimpico di Roma, prevista per ottobre.

### Qualificazioni Mondiali Ju Jitsu 2024

Il Campionato ha rivestito un ruolo cruciale per molti atleti provenienti da più parti d’Italia, poiché ha rappresentato una tappa fondamentale per le qualificazioni ai mondiali di Ju Jitsu del 2024 che si terranno a Creta. Gli atleti più brillanti avranno ora l’opportunità di rappresentare l’Italia sul palcoscenico internazionale.

### DUO Team Competition: Una Sfida tra Giganti

La DUO Team Competition ha visto sfidarsi coppie di altissimo livello, tra cui campioni e pluricampioni mondiali ed europei. La competizione ha regalato emozioni uniche, mettendo in luce la straordinaria abilità e la perfetta sincronizzazione delle coppie in gara.

### Record di Partecipazione: Duo System e Duo Show

Quest’anno, il Campionato ha registrato numeri record con 105 coppie partecipanti nel Duo System, una disciplina che esige precisione e coordinazione. Inoltre, 16 coppie si sono esibite nel Duo Show, dove la componente spettacolare ha giocato un ruolo decisivo.

### Le Gare di Kobudo

Un altro momento di grande interesse è stato rappresentato dalle gare di Kobudo, un’arte marziale che prevede l’uso di armi tradizionali. Con 70 atleti in gara, la competizione ha messo in mostra forza e abilità straordinarie, affascinando il pubblico presente.

### Campionato Nazionale Libertas: Verso la Gloria

Il Campionato Nazionale Libertas non è stato solo un evento sportivo, ma una celebrazione dell’eccellenza nelle arti marziali. Gli atleti che si sono distinti in questa competizione saranno premiati allo Stadio Olimpico di Roma in ottobre, un riconoscimento che sottolinea il loro impegno e talento.

### Convocazioni in Nazionale

I migliori atleti del Campionato sono stati selezionati per far parte del Team Italia di Ju Jitsu. La convocazione nella nazionale è un traguardo ambito, che premia l’eccellenza e la dedizione dimostrate in gara.

Il Campionato Nazionale Libertas tenutosi a San Vito dei Normanni ha confermato il suo prestigio, offrendo uno spettacolo di altissimo livello. Con la partecipazione di atleti di calibro internazionale e la prospettiva della premiazione allo Stadio Olimpico, l’edizione 2024 sarà ricordata come un evento straordinario.

Congratulazioni ai nuovi campioni e un grande in bocca al lupo a tutti i convocati per le prossime sfide internazionali!

WUSHU CLUB ASD

San Vito dei Normanni (Br)