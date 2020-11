Con la deliberazione n. 95 del 9/11/2020, già pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune, la Giunta Municipale ha approvato un atto di indirizzo finalizzato all’adozione di misure urgenti a favore delle microimprese colpite dalla crisi e dei nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

In particolare, l’atto di indirizzo riguarda la ripartizione delle seguenti somme:

-€ 80.000,00 per contributi alle microimprese ed esercizi di servizio alla persona e di vicinato non alimentare oltre che agli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande;

-€ 20.000,00 per buoni spesa per nuclei familiari in difficoltà;

-€ 94.881,00 per sostegno di fragilità non alimentare da assegnare mediante avviso per contributi una tantum a sostegno della genitorialità e di altre spese non alimentari urgenti ed indifferibili (quali bollette, spese mediche e farmaceutiche, tributi comunali, ecc).

Un’altra somma (€ 5.111,82) sarà invece finalizzata a misure di prevenzione anticovid necessarie per assicurare il funzionamento degli Uffici comunali, anche in relazione allo svolgimento di lavoro agile previsto per questa fase emergenziale.

Sarà cura dei Responsabili dei Settori interessati predisporre ora i conseguenti atti deliberativi e gestionali.