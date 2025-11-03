Venerdì 7 novembre 2025, ore 9:30. Presso l’I.P.S.S. “Morvillo Falcone – Melissa Bassi” si terrà il convegno “Sani stili di vita e lotta al doping”, promosso dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Puglia. Un appuntamento di rilievo dedicato alla cultura della prevenzione, della salute e dei valori autentici dello sport, con il coinvolgimento del mondo scolastico, delle associazioni sportive e delle istituzioni locali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto e della dirigente scolastica Irene Esposito. A moderare l’incontro sarà Martino D’Amuri, delegato provinciale CONI Brindisi, mentre l’intervento principale sarà affidato a Domenico Accettura, consigliere nazionale della Federazione Italiana Medico Sportiva.

Il relatore approfondirà il tema del doping dal punto di vista medico e formativo, offrendo spunti di riflessione rivolti soprattutto ai più giovani. Il convegno mira a promuovere una cultura sportiva sana, fondata sul rispetto delle regole, sulla corretta informazione e sulla consapevolezza dei rischi legati a pratiche scorrette che contraddicono lo spirito sportivo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto per tutto il movimento sportivo brindisino, nel segno dei valori olimpici e della collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio.