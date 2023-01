Il Coordinamento Cittadino della Lega di Brindisi e convocato per sabato 14 gennaio ore 10.30 presso la Sede Provinciale sita un Brindisi in via Sant’ Aloy n.1, alla presenza del Segretario Provinciale Zizza Vittorio e del Senatore Roberto Marti Segretario Regionale del Partito.

Sarà l’occasione di tracciare il percorso viste le ormai imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale della Città Capoluogo, di ribadire che l’unità del Centro Destra, Lega-Fratelli D’Italia- Forza Italia- Idea- UDC, è elemento indispensabile e imprescindibile per dare ai cittadini una coalizione coesa e unita per conquistare il governo della Città.

Cogliamo l’occasione inoltre per dare il benvenuto augurando un fattivo lavoro al nuovo Prefetto di Brindisi, sua Eccellenza Dott.sa La Iacona Michela, disponibili come Lega in tutte le sue figure Dirigenziali e Istituzionali alla massima e totale collaborazione.

Ercole Saponaro

Segretario Cittadino Lega Brindisi