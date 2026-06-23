C’è anche la voce di Sara Bevilacqua tra quelle scelte per raccontare la Puglia in Europa.

L’attrice e autrice brindisina sarà infatti protagonista il prossimo 16 luglio all’Hôtel de Galliffet di Parigi con La stanza di Agnese, spettacolo scritto e interpretato dalla stessa Bevilacqua, con drammaturgia di Osvaldo Capraro e produzione Meridiani Perduti Teatro. L’opera, dedicata alla figura di Agnese Borsellino, sarà presentata in italiano con sovratitoli in francese nell’ambito di Puglia en scène à Paris, il nuovo progetto di internazionalizzazione promosso dalla Regione Puglia, da Puglia Culture e dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi.

L’annuncio è arrivato oggi durante la conferenza stampa tenutasi nella Sala di Jeso della Presidenza della Regione Puglia a Bari, dedicata alle nuove strategie regionali per la valorizzazione e la diffusione internazionale del teatro, della danza e delle arti performative pugliesi.

La presenza di Sara Bevilacqua nel programma parigino rappresenta uno dei momenti più significativi di un percorso che punta a portare oltre i confini nazionali alcune delle produzioni più rappresentative della scena contemporanea pugliese. Accanto a La stanza di Agnese saranno presentati spettacoli di compagnie e artisti che negli ultimi anni hanno contribuito a consolidare la qualità della produzione regionale, da Licia Lanera a URA Teatro, passando per Areté Ensemble e Teatri di Bari.

L’iniziativa nasce all’interno di una strategia più ampia che vede la Puglia sempre più protagonista nei circuiti culturali internazionali. Dal 15 al 21 luglio la capitale francese ospiterà una vetrina della creatività pugliese attraverso spettacoli, incontri e momenti di confronto tra artisti, operatori e istituzioni culturali. Un percorso destinato a proseguire anche nei mesi successivi con nuove produzioni e collaborazioni nei principali spazi culturali francesi.

Al centro della conferenza stampa anche l’edizione 2026 di Puglia Showcase, la manifestazione che dall’1 al 4 luglio trasformerà Fasano in una vetrina internazionale del teatro e della danza contemporanea pugliese. Dodici produzioni selezionate da una commissione di esperti internazionali saranno presentate a operatori, programmatori, critici e istituzioni provenienti dall’Italia e dall’estero.

Dal 2012 il progetto ha ospitato oltre 200 professionisti del settore e più di 60 produzioni pugliesi, contribuendo a costruire una rete di relazioni che oggi permette alla Regione di guardare con maggiore ambizione ai mercati culturali internazionali.

Accanto alla Francia, Puglia Culture ha annunciato anche nuove collaborazioni con la Corea del Sud, attraverso il Busan International Performing Arts Festival, e con il Cile, tramite la Fundación Teatro a Mil di Santiago. Accordi che puntano a favorire la mobilità degli artisti, gli scambi culturali e la circolazione delle produzioni pugliesi in nuovi contesti internazionali.

In questo scenario, la presenza di Sara Bevilacqua assume un valore simbolico particolare. Un’artista nata e cresciuta a Brindisi che, attraverso uno spettacolo intenso e profondamente legato ai temi della memoria civile, porterà a Parigi una delle espressioni più mature e riconoscibili del teatro contemporaneo pugliese. Un risultato che racconta la crescita di un’intera scena locale e regionale, sempre più capace di dialogare con il mondo senza rinunciare alla propria identità.