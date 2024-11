Con un ottimo piazzamento al 7^ posto nella prova Regionale, l’allieva del Maestro Antonio Muraglia, coadiuvato dal Maestro Pierpaolo Ciraci, stacca il pass per Legnano dove il 16/17 Novembre si disputerà la prima prova nazionale Cadetti di Spada.

Impegnata in pedana sul fronte delle due armi, fioretto e spada, Sara salirà inoltre in pedana il 09 novembre a Terni per disputare la prova nazionale zonale assoluta di fioretto. “Una instancabile voglia di crescita mista ai duri allenamenti alla quale Sara si sta sottoponendo dall’inizio della stagione, asserisce il suo maestro Antonio, la vede proiettata a scalare la classifica del ranking nazionale in entrambe le armi.

Domani salirà nuovamente in pedana, con il compagno di squadra Samuele Maiorano, per affrontare la prova nella categoria superiore dei Giovani con l’augurio che si possano entrambe qualificare anche per la prova nazionale conquistando così la partecipazione a Legnano nelle due categorie.