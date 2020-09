La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare la conferma di Danilo Liuti e Gianmarco Capoccia in qualità di vice allenatore ed assistente dell’head coach Antonio Cristofaro.

Danilo Liuti, in Dinamo dal 2017, rappresenta ormai una certezza per giocatori e Società: oltre ad essere un ottimo tecnico grazie ai diversi anni di esperienza accumulati in panchina, il suo carattere e carisma lo hanno reso un punto di riferimento fondamentale nello spogliatoio.

Gianmarco Capoccia, collaboratore dello staff tecnico da due stagioni, è un giovane allenatore che con passione ed impegno ha conquistato la fiducia di coach Cristofaro e di tutta la Società. Seguirà le direttive impartite dal capo allenatore e dal vice coach, lavorando fortemente sui fondamentali, garantendo un’attenzione particolare alle esigenze di ogni giocatore.

La conferma dello staff tecnico della scorsa stagione è il giusto tributo al buon lavoro svolto nel campionato precedente, interrotto solo dal Covid-19, e che aveva già visto la matematica qualificazione ai play-off promozione: la Società è certa che il percorso ormai ben avviato troverà riscontro anche nel prossimo torneo di Serie C Silver, con l’augurio di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi