Successo di pubblico per la seconda edizione di “SAVE Biennale – Arte Contemporanea per un Nuovo Mondo”, che dopo la prima edizione di Pescara trova il suo approdo a Brindisi, portando in città più di 80 artisti di tutte le arti, (pittura, scultura, danza, teatro, installazioni, performance, etc.), dall’Italia e dall’estero, che esporranno insieme ad artisti locali e ai talenti più giovani per far incontrare mondi, culture e persone differenti.

“SAVE BIENNALE” iniziata il 26 giugno, è visitabile fino al 20 agosto liberamente presso il rinnovato Bastione San Giacomo: ad aprire la rassegna è stato l’artista brindisino Galiano Lombardi con una interessante retrospettiva “Delle Città e dei Sogni”, partendo dalle origini del suo percorso, passando per l’esperienza della storica attività “Valigia delle Indie” per un viaggio di tradizione, fotografie, racconti e dipinti.

Ancora visitabili oltre 80 artisti provenienti da diverse parti del mondo , che in queste settimane si confrontano ed espongono le proprie opere, idee e progetti, dando vita a spettacoli e performance live, in un turbinio di contaminazioni artistiche e culturali. Concept dell’evento la parola “SAVE”. “Save è salvare; in questo momento ed in ogni momento, ricordarsi di farlo; non solo nella necessita’ o nel bisogno, ma in ogni momento prendersi cura di se stessi, degli altri e del nostro circostante. Salviamo l’intercultura, l’accoglienza, l’umanita’. Gli artisti salvano ed espongono il loro meglio. Io salvo e porto al Bastione gli artisti, come lo stesso (il Bastione) fosse un’Arca su cui portare idee ed esperienze migliori, capaci di dare ad un nuovo ideale mondo, slancio, originalita’ e creativita.” -dichiara- il direttore artistico Davide Cocozza docente presso il Liceo Artistico di Edgardo Simone Brindisi, partner dell’iniziativa.

Grande la risposta degli artisti, ma soprattutto della città che grazie al sostegno delle istituzioni ed all’ospitalità di sempre, ha saputo creare un’attenzione unica e rinnovata sull’arte contemporanea. Un vero presidio capace di avvicinare i giovani a questo settore dalle interessanti potenzialità. Ad esempio affluisce da Roma un gruppo compatto di artisti con Valentina Roma che ha evidenziato lo spirito artistico dell’iniziativa privo di ogni sovrastruttura.

La mostra sarà visitabile fino al 19 agosto tutti i giorni dalle 18 alle 21 e sabato e domenica fino alle 22, mentre il 20 agosto dalle ore 9 alle 17 si terrà l’iniziativa conclusiva: circa 15 artisti dipingeranno dal vivo contemporaneamente e il pubblico avrà la possibilità di votare il vincitore.

Il calendario estivo promosso dall’amministrazione prevede anche la realizzazione di diversi murales a cura di artisti di fama internazionale in punti strategici della città e nella periferia, oltre ad un evento di realizzazione ed installazione di un’importante opera di arte contemporanea in città, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

Gli Artisti:

Il Liceo Artistico Edgardo Simone di Brindisi partecipa alla Biennale attraverso il contributo dei suoi giovani artisti e docenti, con l’esposizione di opere realizzate nell’ambito degli indirizzi di studio: Arti figurative, Architettura e Ambiente, Grafica e Scenografia.

Collaborazioni: Atelier Montez (con Gio’ Montez, l’ideatore e organizzatore di BePart la piu’ grande mostra al mondo mai realizzata), Biennale MarteLive , Impossibile News, Yes Art Italy, Ex Garage ed Associazione Anisa per l’educazione all’arte, Forgia Creativa, il progetto Visioni e tante altre.

Testo di Cristoforo Russo