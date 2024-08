E’ bufera a Brindisi a seguito di una videodenuncia che ha sollevato pesanti accuse riguardo le modalità di assunzione dei nuovi dipendenti della Teorema, oggi conosciuta come AVR, la società incaricata della gestione del servizio di igiene urbana.

Secondo quanto dichiarato su TikTok da Gianluca Ostuni, meglio noto come “Gianluca il Ballerino”, tra i nuovi assunti figurerebbe anche il fidanzato di una consigliera comunale.

Ma non è tutto: sempre secondo Ostuni, tra i nuovi lavoratori vi sarebbero anche parenti di dipendenti già in forza alla società, inclusi fratelli, figli e altre persone “indicate” da dipendenti stessi.

Una pratica che Ostuni ritiene chiaramente contraria alle normative aziendali e ai principi di trasparenza, in quanto “non si potrebbe fare padre / figlio, invece ci sono figli, cognati, cugini e nipoti”.

Nel video, Ostuni ha invitato le forze dell’ordine a intervenire e indagare sulla questione, sottolineando la necessità di fare luce su queste pratiche, che potrebbero configurarsi come forme di nepotismo e violazioni delle regole aziendali.

A chi lo ha avvertito del rischio di possibili provvedimenti disciplinari, Ostuni ha risposto con fermezza, richiamando il diritto alla libertà di parola e di pensiero, ricordando che il video è stato girato fuori dall’orario di lavoro e, quindi, non dovrebbe avere ripercussioni sulla sua attività professionale.

La vicenda ha preso una piega ancora più preoccupante quando, in un secondo video pubblicato ieri, Ostuni ha denunciato di aver ricevuto minacce anonime in seguito alle sue dichiarazioni pubbliche. Un fatto che lo ha costretto a rivolgersi alle autorità competenti, depositando una formale denuncia per scoprire l’autore delle minacce e tutelare la propria sicurezza.

Il caso sollevato da Ostuni ha già destato forte attenzione tra i cittadini di Brindisi, che ora attendono risposte dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine.

Se le accuse fossero confermate, ci troveremmo di fronte a un episodio gravissimo di favoritismo e gestione opaca delle risorse umane all’interno di una società che gestisce un importante servizio pubblico.