In un periodo al quanto buio ed incerto, in cui la pandemia l’ha fatta da padrona per ben un anno, caratterizzato dallo stop delle attività, delle scuole, della vita sociale ed anche, per chi ci mette anima, passione e ci crede fino in fondo, dello SPORT, un piccolo accenno di ripresa alla normalità proviamo a riviverla con le belle notizie, quelle che inorgogliscono e che riguardano alcuni atleti della ASD Scherma Lame Azzurre Brindisi, in particolare la convocazione all’allenamento Under 20 di Spada Maschile presso il Centro Sportivo Olimpico del CONI “Bruno Zauli” di Formia per Pietro RINALDI che si terrà dal 16 al 20 febbraio 2021. Proseguendo con le news di rilievo è da evidenziare l’inserimento di Miriana MORCIANO nell’elenco degli Atleti di Interesse Nazionale e Interesse Nazionale d’Elite di spada femminile per l’anno 2021. Un’altra interessante novità di questo nuovo anno appena iniziato è caratterizzato da un nuovo progetto stilato dalla F.I.S. Federazione Italiana Scherma, denominato “Pronti a Voi”, che prevede lo svolgimento di un test-event di preminente interesse nazionale per ciascuna specialità, per un totale di n. 6 appuntamenti; ciò è stato pensato in considerazione del perdurare della pandemia legata al Covid-19 e della conseguente difficoltà di dare vita al calendario gare inizialmente stilato, al fine di consentire il coinvolgimento agonistico di un numero adeguato di atleti ed atlete e mantenere alto il livello agonistico degli stessi.

Sono ammessi (per la spada) i primi 63 del ranking nazionale giovani e cadetti 2020/2021 che ne hanno fatto richiesta e per la ASD Scherma Lame Azzurre Brindisi gli atleti che vi rientrano sono Pietro RINALDI (spada maschile) e Chiara MAESTOSO (spada femminile). I restanti verranno richiamati seguendo il decalage al ranking di categoria e gli atleti che hanno comunque fatto richiesta di partecipazione sono Nicolò Morciano e Chiara Panzera (Cadetti); Mattia Ghidotti, Lililana Verdesca e Sofia Biscosi (Giovani).

Ed in ultimo a partire dalla fine di marzo riprenderà l’attività C.A.F. regionale di spada (Centro Allenamento Federale) diretta dal M° Flavio ZUMBO, referente riconfermato dalla Federazione Italiana Scherma.