Weekend di gare in quel di Bari per l’Asd Scherma Lame Azzurre Brindisi. Sabato 1 maggio a calcare le pedane del palazzetto dello Sport di Bari sono stati i ragazzi della spada maschile, veri e propri protagonisti di una gara sensazionale, tanto da tingere d’azzurro il podio, salendo sul gradino più alto, conquistato da Matteo Di Coste, vincitore della prova regionale di qualificazione categoria Assoluti.

Medaglia di bronzo per Pietro Rinaldi giunto al 3° meritatissimo posto. Entrambi hanno “staccato il pass” per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti in programma a Cassino a fine maggio. Da menzionare l’ottima prestazione di Di Coste Samuele (6°), di Ghidotti Mattia (7°) e Morciano Nicolo’ (17°).

Orgogliosissimo di questo ennesimo traguardo il M° Flavio Zumbo e il presidente Alessandro Rubino.