Venerdì 17 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale, indetto dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori.
A Fasano, la società Gialplast informa che nella giornata dello sciopero non sarà garantito il servizio di raccolta porta a porta, fatta eccezione per i servizi pubblici essenziali – come scuole, caserme, ospedali e mercati settimanali – che saranno comunque assicurati come previsto dalla normativa vigente.
Analoga situazione anche a Brindisi, dove la società Teknoservice Italia S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana, ha comunicato la partecipazione del personale alla mobilitazione nazionale. A seguito di ciò, il sindaco Giuseppe Marchionna ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di conferimento dei rifiuti solidi urbani (organico, plastica e metalli) dalla sera di giovedì 16 ottobre fino alla mattina di venerdì 17 ottobre 2025.
Il primo cittadino invita la popolazione a collaborare per evitare disagi e accumuli di rifiuti, precisando che il conferimento delle suddette frazioni potrà avvenire esclusivamente nella serata di domenica 19 ottobre, in vista del regolare ritiro previsto per lunedì 20 ottobre 2025.
No Comments