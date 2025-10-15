Venerdì 17 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale, indetto dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori.

A Fasano, la società Gialplast informa che nella giornata dello sciopero non sarà garantito il servizio di raccolta porta a porta, fatta eccezione per i servizi pubblici essenziali – come scuole, caserme, ospedali e mercati settimanali – che saranno comunque assicurati come previsto dalla normativa vigente.

Analoga situazione anche a Brindisi, dove la società Teknoservice Italia S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana, ha comunicato la partecipazione del personale alla mobilitazione nazionale. A seguito di ciò, il sindaco Giuseppe Marchionna ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di conferimento dei rifiuti solidi urbani (organico, plastica e metalli) dalla sera di giovedì 16 ottobre fino alla mattina di venerdì 17 ottobre 2025.

Il primo cittadino invita la popolazione a collaborare per evitare disagi e accumuli di rifiuti, precisando che il conferimento delle suddette frazioni potrà avvenire esclusivamente nella serata di domenica 19 ottobre, in vista del regolare ritiro previsto per lunedì 20 ottobre 2025.