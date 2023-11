Continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati voluta dal Questore di Brindisi Annino Gargano che ha rinforzato i servizi di controllo del territorio con l’intento di contrastare in modo ancora più efficace i reati predatori come i furti di auto.

Nella serata di mercoledì 2 novembre una Volante dell’UPGSP impegnata nella perlustrazione della zona a sud del capoluogo ha concentrato le sue attenzioni sui casolari potenzialmente utilizzabili come nascondiglio dei veicoli di provenienza furtiva.

Nel corso di tale attività gli operatori della Polizia di Stato hanno appurato che all’interno di uno dei casolari era stata allestita una vera e propria officina clandestina utilizzata per smontare e cannibalizzare i veicoli provento di furto come conclamato dal rinvenimento e sequestro di numerosi attrezzi.

Nel casolare c’erano due autovetture rubate pochi giorni fa a Brindisi, un’Alfa Romeo Stelvio e una Lancia Ypsilon, occultate sotto teli mimetici. L’Alfa Romeo Stelvio si presentava già parzialmente “cannibalizzata” mentre la Lancia Ypsilon era ancora integra. Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica che ha effettuato i rilievi. Le auto rinvenute, al termine degli accertamenti tecnici, sono state restituite ai legittimi proprietari.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare gli autori dei furti, eventuali fiancheggiatori e coloro che avevano la disponibilità materiale del casolare.