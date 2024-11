A Brindisi e provincia si scrive. E lo si fa con un’altissima qualità. A questo e al potere trasformativo e generativo che la scrittura esercita sui luoghi e le persone è dedicato l’evento di venerdì 8 novembre al Mediaporto.

L’appuntamento rientra nel nuovo cartellone appena avviato della rinnovata biblioteca TU SEI UNA TERRA CHE NESSUNO HA MAI DETTO frutto della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e Santa Teresa spa.

In un contesto per niente ingessato e nel ritmo scandito ai giradischi dal virtuoso DJ Zorlak, pare che il suo modo di screcciare e gestire i vivili generi un vento incantamento, ben 12 scrittori daranno vita a questo che si preannuncia solo come un primo movimento di una riflessione attuale e serissima sulla scrittura che si fa in terra di Brindisi partendo dal presupposto che sicuramente, alla grande epoca di transizione che sta vivendo il nostro territorio, un contributo non da poco lo può dare proprio la scrittura e la “narrazione” che si fa dei nostri luoghi perché oggi è nelle storie che siamo immersi: come ci vediamo? come ci raccontiamo? come ci descriviamo? come, domanda ancora più importate, ci immaginiamo nel futuro?

Da tutte queste domande si passa anche con la scrittura perché, come dichiara Mimmo Tardio, uno degli ispiratori dell’iniziativa insieme a Ennio Ciotta e Luigi D’Elia, “magari la scrittura divenga anche bene sociale, da spendere e sperimentare ancor più per narrare anche della nostra terra, per contribuire di questa terra a creare, aggiornare, far esistere una narrazione che forse aiuti a vedersi meglio. Tutti, adulti e più giovani.”

Il parterre di scrittrici e scrittori del primo movimento è già di tutto rispetto: Ennio Ciotta, Francesca Danese, Ida de Giorgio, Marco Greco, Nicola Ingrosso, Giuseppe Marchionna, Giovanni Membola, Carmen Nolasco, Lucia Oliva, Elio Paoloni, Cosimo Posi, Mimmo Tardio.

Ci sarà da ascoltare e ballare quindi. E ovviamente da scrivere.

L´evento come gli altri in programma è aperto e gratuito al MediaPorto – Biblioteca di Brindisi in Viale Commenda 1 – Brindisi – Info: 0831 – 544301 mediaporto.brindisi@regione.puglia.it