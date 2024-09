“Si riparte, auguro a tutti un buon anno scolastico.

Zaini in spalla pieni di speranze e buoni propositi per le ragazze e i ragazzi che tornano in classe dopo la consueta pausa estiva, a loro va il primo pensiero: che sia un anno di impegno, soddisfazioni e gioia, nello studio e nell’apprendimento, come pure nelle relazioni con coetanei e adulti.

Riprende il lavoro di dirigenti e docenti, di educatori ed operatori, del personale Ata di ogni ordine e grado, per ogni materia e bisogno speciale. A voi va la gratitudine per l’impegno e la passione con cui contribuite a rendere unico e irripetibile il percorso formativo dei nostri giovani. Non per ultimi, buon anno scolastico ai genitori di alunni e studenti che con fiducia e ottimismo affidano i propri figli e si adoperano per non far mancare nulla, mettendo in conto sacrifici quotidiani e all’occorrenza le giuste battaglie per far valere diritti irrinunciabili.

Buona scuola, che possa essere sempre “aperta a tutti” come espressamente previsto dall’art. 34 della Costituzione italiana. E nel rispetto di tale principio, l’auspicio è che le istituzioni centrali la smettano di tagliare risorse alla scuola, perché serve invece investire in istruzione e cultura, l’unico binomio che può assicurare libertà, sviluppo e benessere”.

Toni Matarrelli – Presidente della Provincia di Brindisi