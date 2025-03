Secondo appuntamento, domenica 23 marzo, ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, con la Stagione Artistica 2025 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana. Sul palco il pianista Pierluigi Orsini, con il concerto “My Moon”, con in programma musiche composte dello stesso Orsini.

Pierluigi Orsini compie gli studi pianistici classici al Conservatorio Piccinni di Bari sotto la guida del maestro Luigi Ceci. Nel 2010 consegue il Diploma di Musica Jazz sotto la guida del pianista Nico Morelli con una tesi in cui affronta, fra i primi in Italia, uno studio sul pianista Dave Brubeck e il fenomeno dell’ascesa del Dave Brubeck Quartet negli anni ’50 del secolo scorso. Pianista, tastierista e compositore poliedrico pratica da sempre diversi generi musicali con una particolare predilezione alle composizioni originali per piano solo. Di queste ultime ha inciso un disco My Moon presso la casa discografica Digressione Music. Il suo stile risente da sempre delle diverse influenze della sua esperienza artistica. Il titolo dell’album si ispira alla luna, astro trasfigurato in paradigma di ispirazione: è un viaggio dalla luce che ispira alla stessa luce che addolcisce, meraviglia, accarezza la malinconia, la tristezza ma anche la gioia. Attualmente svolge intensa attività concertistica e didattica.

Il concerto verrà condotto dalla giornalista Giovanna Ciracì.

La rassegna è patrocinata da Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.

Ingresso libero con obbligo di prenotazione al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohfAIa0nWi6hC5VmBrblPfH1Lw6KYUcfG3iDLLALl_VwvCQ/viewform?usp=header