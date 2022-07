Lunedì 11 luglio 2022 inaugurata la seconda attività nata con il sostegno del Progetto Policoro Brindisi-Ostuni: il negozio di articoli religiosi “Benedictus” di Giovanfrancesco Memmo.

Questo è il secondo “Gesto Concreto” del Progetto Policoro diocesano: il primo in chiave d’innovazione nell’ambito dei social, il secondo in chiave di tradizione nell’oggettistica sacra, a Guagnano.

Giovanfrancesco è un giovane impegnato nella vita comunitaria e sociale, determinato e con tanta voglia di fare e grazie al Progetto Policoro ha realizzato il suo sogno che da tempo aveva a cuore. Un tassello fondamentale è stato l’ausilio del microcredito diocesano.

Anche questo è frutto d’un impegno corale che si fa sempre più generativo: l’Equipe diocesana, composta da professionisti volontari e tanti protagonisti sociali del territorio, riesce ad accogliere ed accompagnare i giovani nella realizzazione integrale.

Il Progetto Policoro è un progetto organico, che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della Dottrina Sociale della Chiesa.

Favorisce la nascita e lo sviluppo di Gesti Concreti sul territorio attraverso diverse forme di accompagnamento, formazione e sostegno, frutto dell’animazione territoriale della Chiesa diocesana con i giovani, sul tema del lavoro.

Sono Gesti Concreti del Progetto Policoro le imprese, i liberi professionisti e le associazioni che creano opportunità di lavoro dignitoso: realtà lavorative sostenute, motivate e riconosciute dalle diocesi, solitamente sin dalla loro costituzione, e che testimoniano con gioia come sia possibile superare rassegnazione e fatalismo, in una relazione feconda e generativa con il territorio che abitano.

Stiamo accompagnando altri giovani, che hanno portato la loro bella idea, ma sappiamo che sono tanti coloro che “sognano l’impresa”, che cioè hanno nel loro cuore un’idea di realizzazione nella vita, ma talvolta ci rinunciano perché apparentemente difficile o farraginosa e senza un sostegno per realizzarla.

Comunichiamo l’inizio di questa nuova attività perché speriamo possa suscitare in altri giovani il desiderio di esprimere il proprio sogno e così essere accompagnati nel discernere la fattibilità per giungere a concretezza.

Prendiamo sempre più coscienza di un Progetto che è un Percorso sociale, a trazione ecclesiale, che suscita risposte dì prossimità, reali e credibili.

dMimmo Roma

Tutor Progetto Policoro Brindisi-Ostuni