Nella seduta consiliare in seconda convocazione di oggi, 3 novembre 2025, il Consiglio comunale di Brindisi ha approvato la variante allo schema di programma triennale 2025/2027 e dell’elenco annuale 2025 dei Lavori pubblici “inserendo le attività connesse ai provvedimenti autorizzativi per impianti di Fonti d’energia rinnovabili e destinando i proventi delle compensazioni al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza del patrimonio comunale per complessivi 11.122.744 euro. In particolare sono stati previsti interventi per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi per 4.069.925 euro e per forestazione e il potenziamento del Parco Urbano del Cillarese per 1.490.000 euro. Prevista la manutenzione del patrimonio abitativo comunale per 544.800 euro, quella straordinaria del patrimonio comunale per 1.422.744 euro e degli edifici scolastici per 1.080.000 euro. Nella stessa delibera sono previsti interventi per il Ponte De Gasperi: per la messa in sicurezza e ripristino dell’intradosso previsto 1.000.000 di euro, per il rifacimento dell’asfalto con spessori differenziati 199.773 euro. Ancora sono previste le manutenzioni del patrimonio monumentale per 199.773 euro, quelle per la segnaletica orizzontale e verticale per 672.000 euro e quelle per le manutenzioni degli impianti sportivi comunali per 433.502 euro.

Il Consiglio ha tra l’altro approvato la delibera riguardante il trasferimento di beni demaniali appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato.

Approvato ancora il riconoscimento di debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze della giustizia ordinaria e amministrativa di procedimenti iniziati negli anni 2000 e 2021.

Il Consiglio ha infine approvato il censimento degli impianti pubblicitari e il nuovo Piano Generale degli Impianti pubblicitari del Comune di Brindisi.