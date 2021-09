I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne del luogo per disturbo del riposo delle persone ed esplosioni pericolose. In particolare, nel corso della notte del 21 settembre, l’uomo ha esploso sei colpi a salve con una pistola scacciacani, allo scopo di intimorire il conducente di un’autovettura che si aggirava nella zona asseritamente con atteggiamento sospetto.