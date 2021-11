Con il black Friday alle porte e l’inizio del periodo di preparazione alle festività natalizie il Questore di Brindisi ha voluto rafforzare i servizi di controllo del territorio nel centro storico del capoluogo senza tralasciare le periferie.

Nell’ambito di tale attività gli uomini dell’UPGSP- Sezione Volanti della Questura, nella mattinata di ieri hanno rinvenuto e sequestrato 21 kg di sostanza stupefacente del tipo Marjuana occultata in una strada secondaria della periferia nord del capoluogo. La sostanza stupefacente era stata riposta in due sacchi di plastica verosimilmente per agevolarne lo spostamento ma, la massiccia presenza in zona delle auto pattuglie della Polizia di Stato, deve avere indotto i “corrieri”, al momento non identificati, ad abbandonare il loro carico.

La marjuana, dopo i rilievi tecnici di rito eseguiti dalla Polizia Scientifica, è stata sottoposta a sequestro per essere messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sull’accaduto sono in corso indagini.

Nei prossimi giorni il Questore convocherà un incontro con i rappresentanti di categoria delle attività commerciali in vista della ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio per le prossime festività natalizie