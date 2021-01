“Ho scritto al presidente dell’Autorità portuale Ugo Patroni Griffi per conoscere la nuova proposta di localizzazione del serbatoio Edison di gas naturale liquefatto, considerato che a metà novembre mi era stata assicurata la presentazione entro fine anno di una nuova ipotesi rispetto all’ormeggio ipotizzato”.

Lo comunica il presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

“Dopo le numerose obiezioni sulla localizzazione del serbatoio di gas nel porto di Brindisi, a metà novembre avevo richiesto al presidente dell’Autorità portuale di conoscere l’ipotesi localizzativa definitiva. Qualche giorno dopo ricevevo la seguente risposta: ‘Riteniamo che, ragionevolmente, entro la fine del corrente anno saranno sottoposte all’Autorità le possibili alternative rispetto all’ormeggio ipotizzato, in tempo perché le stesse possano essere presentate in sede di conferenza dei servizi presso il MISE che, in base a pregresse comunicazioni, ha reso noto che riprenderà i lavori a gennaio 2021’.

Poiché il termine di fine anno è stato superato e allo stato non sono a conoscenza di nuove ipotesi localizzative, ritengo opportuno sollecitare una risposta per non perdere l’ennesima occasione di un programma d’investimento per Brindisi e il suo porto”.

