Vittoria di carattere e di grande importanza nella 7^ giornata della Serie A Gold per la Junior Fasano, che ha battuto a domicilio il Camerano con il punteggio di 23-25.

Match combattuto ed equilibrato fino alla fine quello vissuto al Palasport Daniele Principi, con ritmi particolarmente elevati nel primo tempo e con tante interruzioni, causa umidità del parquet, nella seconda parte.

Buona la partenza della formazione marchigiana, avanti sul 2-0 già al 1’ e brava, dopo un momentaneo recupero biancazzurro (4-4 al 5’), ad allungare sul +4 al 13’ (9-5). I campioni d’Italia, pur commettendo diversi errori offensivi, reagiscono accorciando fino al 10-9 del 19’, per poi ritrovarsi nuovamente sotto di 3 (12-9 al 23’). Il finale di frazione è comunque favorevole agli ospiti, che con un break di 4-0 mettono la testa avanti per la prima volta (12-13 al 29’), subendo però sulla sirena il goal del 13-13 che manda le squadre negli spogliatoi all’intervallo sulla parità.

Non dissimile l’andamento della ripresa, con il Camerano che, dopo un inizio equilibrato (17-17 al 38’), realizza un parziale di 4-0, portandosi sul 21-17 del 42’. Nel momento più difficile però, nonostante la squalifica di Mizzoni, la Junior ha la lucidità di riportare il risultato sull’equilibrio (21-21 al 49’), gestendo poi al meglio i minuti conclusivi in cui avviene il sorpasso: dopo la rete del 22-21 al 51’ degli uomini di Rui Carvalho, infatti Zeljko Beharevic e compagni piazzano un break di 3-0 (22-24 al 57’), rendendo vani gli ultimi tentativi della compagine locale, arresasi solo sul 23-25 finale.

Conquistata la terza vittoria stagionale, il team fasanese è ora attesa dal weekend di EHF European Cup in terra greca, con l’AEK Atene che ospiterà entrambe le partite del 2° Round della competizione nell’OAKA Sport Hall Kassimatis di Maroussi: il primo match è in programma venerdì, 25 ottobre, alle 18.30, il secondo sabato 26, con fischio d’inizio alla stessa ora.

L’incontro di campionato originariamente in programma il prossimo fine settimana (contro la Raimond Sassari nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina) sarà recuperato alle ore 19 di martedì 12 novembre. La Serie A Gold per Alesandro Leban e compagni riprenderà dunque con il derby in trasferta di Conversano, in calendario alle ore 20 del 30 ottobre.

“Come avevamo previsto la partita è stata dura, contro un ottimo avversario – dichiara Domenico Iaia – al quale abbiamo regalato alcuni frangenti dell’incontro, finendo sotto di 4 reti nel giro di pochissimo tempo a causa di errori figli pure del fatto di essere un team giovane. Questa squadra però, ha messo anche in evidenza il suo spirito combattivo, non mollando mai e portando a casa una vittoria giunta grazie ad una difesa super ed alle parate del portiere. Questo successo ci regala una classifica che rende più fedelmente giustizia al nostro cammino in questa prima parte della stagione, sempre fiducioso del fatto che, quando saremo al completo, rappresenteremo un osso duro per tutti”.

Tabellino

Camerano-Junior Fasano 23-25 (13-13 p.t.)

Camerano: Carlò, Biloni, Laera 4, Ballerini 1, Dello Vicario Giacinti, Marinelli 1, Anzaldo, Di Giovanni, Jdidi, Boschetto 3, Cirilli 3, Eyebe Ii 5, Vilarò 2, Belardinelli, Rocha Delgado 4, Rossi. All.: Rui Manuel Fernandes Carvalho.

Junior Fasano: Sibilio, Boggia 3, Rivan Rodriguez 1, Pugliese 3, Leban, Notarangelo 5, Nardelli, Cantore 5, Beharevic, Capello Cardozo 3, Velletri, Mizzoni 4, Legrottaglie, Beorlegui 1, Montalto. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Kurti-Lazzari.

I risultati della 7^ giornata: Raimond Sassari-Bozen 29-27 (giocata il 16/10), Camerano-Junior Fasano 23-25, Pressano-Secchia Rubiera 28-22, Sparer Eppan-Teamnetwork Albatro Siracusa 23-32, Conversano-Macagi Cingoli 32-25, Alperia Black Devils Merano-Publiesse Chiaravalle 32-20, Brixen-Cassano Magnago (22/10).

Classifica: Conversano 14, Raimond Sassari 12, Cassano Magnago* e Bozen 11, Teamnetwork Albatro Siracusa 10, Alperia Black Devils Merano e Pressano 6, Junior Fasano 7, Brixen* 5, Sparer Eppan 4, Camerano, Macagi Cingoli e Publiesse Chiaravalle 2, Secchia Rubiera 0.

*Una partita da recuperare.

Prossimo turno (26/10): Teamnetwork Albatro Siracusa-Pressano, Macagi Cingoli-Sparer Eppan, Secchia Rubiera-Alperia Black Devils Merano, Bozen-Conversano, Publiesse Chiaravalle-Brixen, Cassano Magnago-Camerano, Junior Fasano-Raimond Sassari (12/11).

Fasano, 19 ottobre 2024.

