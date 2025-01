Fidelis Andria-US Città di Fasano 1-0 (1-0 p.t.)

Rete: 44’ p.t. Jallow

Fidelis Andria: Esposito; De Luca, Maddaloni, Derosa, Imputato (26’ s.t. Ceccanti); Risolo, Verna, Cancelli; Fantacci (33’ s.t. Tedesco), Jallow (24’ s.t. Bonnin); Da Silva. All.: Giuseppe Scaringella (a disp.: Brezzo, Ferrara, Luce, Rizzardi, Babaj, Martire).

US Città di Fasano: Lombardo; Urquiza, Ornata, Orlando (20’ s.t. Romano); Mauriello, Penza, Ganci (24’ s.t. Murgia), Ballatore; Battista, Corvino, Losavio (31’ s.t. Marsico). All.: Massimo Agovino (a disp.: Gattuso, Clemente, Tangorre, Lupoli, Kola, Capobianco).

Arbitro: Davide Cerea di Bergamo (assistenti Kevin Turra di Milano ed Edoardo Monelli di Busto Arsizio).

Ammoniti: Da Silva (FID), Penza (FA), Jallow (FID), Maddaloni (FID), Onraita (FA).

Note: 2500 spettatori circa, di cui oltre un centinaio ospiti; angoli 3-3, recuperi 1’ p.t. – 5’ s.t.; giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.

Inizia con una sconfitta di misura il 2025 dell’US Città di Fasano, superato per 1-0 dalla Fidelis al “Degli Ulivi” di Andria nel match valido per la 1^ giornata di ritorno della Serie D-Girone H.

Decisiva, nel finale del primo tempo, la rete di Jallow, con l’azione forse viziata dal pallone che sembra aver varcato la linea di fondo in occasione dell’assist.

Nel complesso non particolarmente ricca di emozioni la frazione d’avvio, con Losavio che al 4’ trova solo l’esterno della rete da posizione defilata e con l’equilibrio che in seguito regna sovrano senza che le due squadre rischino qualcosa. Al 38’ il primo squillo dei padroni di casa, con Fantacci che ci prova dalla distanza, ma la conclusione è alta sulla traversa; termina invece al lato 4’ minuti dopo un destro al volo di Verna, prologo del vantaggio svevo: al 44’ Imputato si invola sulla sinistra, portandosi probabilmente la sfera fuori dal campo, e mette in mezzo per Jallow che controlla e calcia all’incrocio siglando l’1-0. Gli ospiti reagiscono subito con Corvino, che prova il destro a giro dal limite al 46’, senza però trovare la porta; Fasano dunque beffato e sotto all’intervallo.

In avvio di ripresa la Fidelis è due volte pericolosa con Da Silva, fermato sia al 1’ che al 5’ da Lombardo, protagonista nella seconda circostanza di un intervento prodigioso per respingere un tiro ravvicinato del centravanti avversario. Al 18’ importante occasione invece per i fasanesi, con Losavio che, lanciato a rete da Corvino, è fermato in extremis da Esposito. Al 31’ si rimette in proprio il numero 10 del Fasano, con una conclusione da fuori bloccata dal portiere locale, mentre 3’ dopo è apprezzabile il tentativo in acrobazia di Da Silva su assist di De Luca, finito però a lato. Giunge infine in pieno recupero l’ultima, grande, opportunità per Facundo Ganci e compagni di agguantare il pari, con il numero 1 andriese che è bravo nel neutralizzare un sinistro di Battista prima, per poi salvarsi anche su una deviazione del proprio compagno De Rosa.

Il punteggio dunque non cambia più, con gli uomini di Agovino che cercheranno l’immediato riscatto domenica prossima, quando al Curlo giungerà il Manfredonia. “Siamo rammaricati solo per il risultato – dichiara il tecnico fasanese – con la prestazione che invece è stata bella e intensa. Le occasioni più importanti le abbiamo avute noi credo, e penso che in occasione del vantaggio della Fidelis il pallone fosse nettamente uscito e che ci potesse essere un rigore per una strattonata in area subita da Losavio. Queste situazioni sono decisive, così come l’aver subito il goal nel momento peggiore, prima dell’intervallo, ma ora dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto per darci slancio in occasione delle prossime sfide”.

Risultati 18^ giornata: Costa d’Amalfi-Casarano 0-7, Gravina-Martina 0-1, Francavilla-Matera 3-0, Ischia-Brindisi 2-2, Ugento-Nocerina 1-2, Manfredonia-Virtus Francavilla 0-0, Nardò-Angri 4-0, Fidelis Andria-Fasano 1-0, Real Acerrana-Palmese 0-0.

Classifica: Casarano, Nocerina e Fidelis Andria 37, Martina 35, Virtus Francavilla 32, Matera 31, Nardò 26, Ischia 25, Palmese e Gravina 24, Real Acerrana 23, Fasano 20, Francavilla 17, Ugento 16, Manfredonia 14, Angri 13, Costa d’Amalfi 12, Brindisi (-14) 3.

Prossimo turno (12/01): Brindisi-Fidelis Andria, Casarano-Real Acerrana, Fasano-Manfredonia, Martina-Ischia, Matera-Nardò, Nocerina-Costa D’Amalfi, Palmese-Gravina, Angri-Ugento, Virtus Francavilla-Francavilla.

Fasano, 5 gennaio 2025.

