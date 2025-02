Abbiamo appreso nei giorni scorsi del rinnovato impegno tra i quattro Ambiti Territoriali Sociali – ATS della provincia di Brindisi di collaborare nella gestione delle risorse del PNRR, per favorire l’inclusione e la coesione sociale con l’obiettivo primario di garantire livelli omogenei di assistenza in tutti i comuni. Il protocollo sottoscritto tra le parti prevede che la Presidenza della Provincia svolga una funzione di indirizzo politico, la funzione di direttore è stata riaffidata a Antonio Calabrese, mentre per la funzione di coordinatore strategico, prima svolta da Gianluca Budano, è stato indicato Paolo Papapietro. Ora che finalmente gli aspetti formali e procedurali sono a posto, come Cgil, Spi e FP Cgil di Brindisi, auspichiamo che al più presto si riavvii il confronto con le parti sindacali e con il terzo settore. Nella nostra provincia le condizioni di vita delle persone più fragili ( anziani, minori, persone non autosufficienti, persone in difficoltà economica…) meritano la massima attenzione e non possiamo correre il rischio che le risorse economiche del PNRR, in particolare quelle stanziate per le missioni 5 e 6, non siano spese al meglio. Poichè sappiamo che alcuni dei progetti di sovrambito, che rientrano nell’accordo di collaborazione richiamato, sono stati autorizzati e finanziati, diventa ora indispensabile convocare la cabina di regia già costituita al fine di poter svolgere un concreto monitoraggio dei servizi socio-assistenziali rafforzati o attivati nei quattro Ambiti, o, qualora si dovesse ancora partire, capire quali siano gli impedimenti esistenti e trovare le soluzioni. Chi è in condizione di bisogno e di grave disagio non può continuare ad aspettare!