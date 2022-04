La STP Brindisi comunica che in occasione delle festività Pasquali i servizi seguiranno le seguenti variazioni:

SERVIZIO URBANO DI BRINDISI

DOMENICA 17 APRILE – PASQUA

Il servizio avrà inizio alle ore 07:00 ed effettuerà le ultime corse utili dai rispettivi capolinea come di seguito specificato:

Linea 26 ore 12.30 da Bozzano

Linea 3 ore 12:45 da Piazza Capitanerie di Porto

Linea 4 ore 12:20 da Ospedale Perrino; ore 12:20 da Punta Penne

Linea 5 ore 12:30 da Porticciolo Turistico

Linea 7 ore 12:25 transito da Via Bastioni Carlo V° per Tuturano

Linea 8 ore 12:45 da Piazza Capitanerie di Porto

Linea 9 ore 12.00 da S.Elia per Perrino

Inoltre:

la Linea 1 effettuerà servizio dalle ore 5:25 alle ore 14:00 (ultima corsa utile dall’Ospedale Perrino ore 13:00) e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dall’Ospedale Perrino; la linea effettuerà infine una corsa aggiuntiva in partenza alle ore 22:20 dall’Ospedale Perrino;

la Linea Aeroporto AP effettuerà servizio dalle ore 05:30 alle ore 12:15 e dalle ore 17.15 all ore 23.45;

il Servizio Motobarca effettuerà servizio dalle ore 7:00 alle ore 13:00.

Ia Linea 11 sarà sospesa.

LUNEDI’ 18 APRILE – PASQUETTA

In generale, il servizio verrà svolto all’nterno delle due fasce orarie:

dalle ore 07.00 alle ore 13:00 e

dalle ore 16:00 alle ore 22:30.

In particolare, le fasce orarie relative a ogni linea o le ultime corse utili dai rispettivi capolinea saranno effettuate come di seguito specificato:

Linea 1 dalle ore 5:25 alle ore 14:00 (ultima corsa utile dall’Ospedale Perrino ore 13:00) dalle ore 16:00 ore 22:00 dall’Ospedale Perrino

Linea 26 ore 12:30 da Bozzano dalle ore 16:30 ore 22:00 da Bozzano

Linea 3 ore 12:45 da P.zza Capitanerie di Porto dalle ore 17:00 alle ore 22:00 da P.zza Capitanerie P.

Linea 4 ore 12.20 da Osped. Perrino; ore 12:20 da Punta Penne dalle ore 15:20 alle ore 21:20 dall’Ospedale Perrino e dalle ore 16:20 alle ore 21:20 da Punta Penne

Linea 5 ore 12:30 da Porticciolo Turistico dalle ore 16:30 alle ore 21:30 dal Porticciolo Turistico

Linea 7 ore 12:25 da Tuturano per Brindisi e 12:25 transito da Via Bastioni Carlo V° per Tuturano dalle 17:00 alle ore 22:05 da Via Bastioni Carlo V° per Tuturano

Linea 8 ore 12.45 da P.zza Capitanerie di Porto dalle ore 16:45 alle ore 22:15 da P.zza Capitanerie P.

Linea 9 ore 12.00 da S.Elia per quartiere Perrino dalle ore 16:30 alle ore 21:30 da S.Elia per quartiere Perrino

Linea AP dalle ore 5:30 alle ore 00:05

Servizio MOTOBARCA dalle ore 06:15 alle ore 13:00 dalle ore 16:00 alle ore 22:00

La Linea 11 sarà sospesa.

Il servizio per la Linea Z.I. di Brindisi nei giorni Domenica 4 e Lunedì 5 Aprile sarà così articolata:

Andata: Partenza ore 4:55 (Casale) – 12:55 – 20:55 da Piazza Casorati (S.Elia);

Ritorno: Partenza Polymer-Enichem ore 6:05 – 14:05 – 22:05.

SERVIZIO EXTRAURBANO

Domenica 17 Aprile 2022 e Lunedì 18 Aprile 2022 i servizi extraurbani saranno svolti regolarmente come previsto nei giorni Festivi.

SERVIZI URBANI NEI COMUNI DI OSTUNI E FRANCAVILLA FONTANA

Nel giorno di Sabato 16 Aprile 2022 il servizio urbano nel comune di Ostuni sarà attivo fino alle ore 21:00.

Nel giorno di Pasqua, Domenica 17 Aprile 2022, i servizi urbani nei comuni di Ostuni e Francavilla Fontana saranno effettuati sino alle ore 13:00.

Nel giorno di Pasquetta, Lunedì 18 Aprile 2022, i servizi saranno svolti regolarmente come previsto nei giorni festivi.

INOLTRE

Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 A causa della chiusura di tutti gli istituti scolastici e dell’Università, Saranno in servizio solo le linee ordinarie non scolastiche e saranno sospesi i collegamenti con la Cittadella della Ricerca e l’Università del Salento.

Il servizio per la Linea Z.I. di Brindisi nei giorni Domenica 17 e Lunedì 18 Aprile sarà così articolata:

Andata: Partenza ore 4:55 (Casale) – 12:55 – 20:55 da Piazza Casorati (S.Elia);

Ritorno: Partenza Polymer-Enichem ore 6:05 – 14:05 – 22:05.