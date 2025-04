Nell’ambito dei servizi preventivi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, diretti a ridurre i reati sul territorio e fornire una reale incremento della sicurezza alla cittadinanza, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, negli ultimi giorni, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. In tale contesto:

– a San Vito dei Normanni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento un uomo in stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso da alcool. Il predetto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari;

– a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per evasione poiché, sebbene sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con autorizzazione a svolgere attività lavorativa, non è stato trovato presso luogo di lavoro;

– a Carovigno, i Carabinieri della locale Stazione:

· hanno arrestato in flagranza di reato per i delitti di rapina in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini stranieri ospiti del Centro di accoglienza straordinaria di Carovigno. I predetti si sono impossessati di due smartphone, di un monopattino elettrico, di un portafoglio, nonché di un paio di scarpe di proprietà di altri due cittadini stranieri ospiti della medesima struttura; gli stessi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti in carcere;

· hanno arrestato in flagranza di reato per evasione un uomo poiché, sebbene sottoposto alla detenzione domiciliare, si è allontanato dalla propria abitazione senza giustificato motivo e successivamente rintracciato nella cittadina in compagnia di un altro soggetto con a carico vicende giudiziarie;

· hanno arrestato in flagranza in flagranza di reato per evasione un giovane poiché, sebbene sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre passeggiava a piedi nel centro storico;

· hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dovendo espiare una pena residua di anni 1 e mesi 6 per i delitti di percosse, minacce, danneggiamento e molestie;

– a Latiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. L’uomo deve espiare una pena residua di mesi 9 per reati inerenti la violazione della normativa sugli stupefacenti;

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.