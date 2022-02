La Provincia di Brindisi, in collaborazione con Socioculturale, avvierà in questo mese lo Sportello di Consulenza Psicologica, a cura della dott.ssa Mariagrazia Mingolla, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.

Lo Sportello, destinato ai genitori / care giver degli utenti beneficiari del Servizio, mira ad offrire ascolto – supporto – orientamento. L’accesso è gratuito.

Può essere richiesto all’indirizzo email brindisi@socioculturale.it, e/o contattando la dott.ssa Elena Galiano, assistente sociale referente del Segretariato Sociale, al recapito telefonico– 0831/565.464, ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9.30 alle 15.30.

Lo Sportello sarà attivo nelle giornate del giovedì, dalle 17.00 alle 19.00, presso l’ufficio del Segretariato Sociale della Provincia di Brindisi, alla via De Leo 3 – Brindisi.

CALENDARIO

24 FEBBRAIO

3 MARZO

10 MARZO

17 MARZO

24 MARZO

7 APRILE

14 APRILE

21 APRILE

28 APRILE

5 MAGGIO

12 MAGGIO

19 MAGGIO

26 MAGGIO

9 GIUGNO