La Mens Sana Mesagne con il progetto “Vieni a giocare con noi”, già patrocinato dalla Regione Puglia, è stata inserita tra gli eventi dedicati alla settimana europea dello sport che ha inizio oggi.

Per tutta la settimana, nella palestra della Scuola falcone a Mesagne, ci saranno corsi di educazione motoria e minibasket per bambine e bambini dai 4 agli 11 anni.

L’evento è totalmente gratuito per tutti coloro che vogliono partecipare. La Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre, è stata lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo Sport,

gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. L’iniziativa in Italia è coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società Sport e Salute S.p.A. che ne cura l’attuazione.