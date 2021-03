I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 50enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 17enne, per appropriazione indebita. In particolare, il giovane si è appropriato indebitamente del telefono cellulare denunciato smarrito dalla proprietaria, successivamente localizzato all’interno dell’abitazione del minore. Il telefono è stato restituito alla legittima proprietaria.