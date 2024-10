Brindisi, 3 ottobre 2024 – Si è chiusa con un bilancio positivo e grande partecipazione l’edizione estiva del Brindisi Performing Arts Festival (BPA), organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica (Premio della Critica 2023). Il festival, giunto alla quinta edizione, ha portato le arti performative in giro per la provincia di Brindisi, attirando un vasto pubblico e offrendo spettacoli di alto valore sociale e artistico.

Gli spettacoli della Summer Edition 2024 hanno coinvolto alcuni dei migliori artisti locali e internazionali, a partire dalla band polacca VOŁOSI, che il 21 agosto ha inaugurato il festival con un’energica fusione di sonorità classiche, rock e jazz che hanno emozionato gli spettatori di Mesagne.

Il secondo evento dedicato alla musica ha visto protagonisti il gruppo pugliese Chromophobia e la cantante italo-persiana Nava, sullo sfondo del mare al tramonto di Portoguaceto Agribeach. La serata ha visto anche la partecipazione dell’artista pugliese esordiente SonoRuggiero.

Quattro, invece, le date dedicate al teatro. Massimiliano Loizzi, autore, attore, comico e volto del Terzo Segreto di Satira ha portato sul palcoscenico la sua lettura satirica e ironica dell’attualità in due spettacoli di scena a San Pancrazio Salentino e Carovigno. Con “Il tour buonista”, parte di un progetto a sostegno delle ONG Emergency e Mediterranea, e “Fabulae”, Loizzi ha guidato il pubblico in una riflessione sull’attualità, i suoi difetti e le sue contraddizioni.

Tra i momenti più attesi, anche lo spettacolo di Raffaello Corti, meglio conosciuto come Faccestamagia, giovane rivelazione di LOL Talent Show, particolarmente amato anche sui social che ha portato in scena la sua magia comica non solo in uno show aperto al pubblico, ma anche in un event riservato agli utenti della R.E.M.S. (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Carovigno.

Anche quest’anno, infatti, il BPA Festival si è impegnato non solo per portare all’attenzione del grande pubblico tematiche di rilevanza sociale e culturale, ma anche per favorire concretamente l’integrazione sociale attraverso la realizzazione di eventi riservati a target specifici.

La sezione tematica BPA INDOOR ha incluso non solo l’evento destinato agli utenti della R.E.M.S. di Carovigno, ma anche lo spettacolo di teatro di figura “Hansel e Gretel” della Compagnia Teste di Legno presso la Casa Circondariale di Brindisi, riservato ai detenuti e le loro famiglie.

La sezione BPA KIDS ha visto la partecipazione del cantautore Gianluigi Cosi che ha intrattenuto i bambini ricoverati presso l’Ospedale Perrino di Brindisi con lo spettacolo musicale “Hanno vinto i bambini”, accompagnato da un laboratorio creativo di kamishibai tenuto da Chiara Sergio.

La Summer Edition ha offerto un programma di eventi che ha riscosso grande apprezzamento. La capacità del festival di coinvolgere pubblici diversi e di portare l’arte in contesti inusuali ha confermato il BPA come un appuntamento culturale di riferimento nel territorio pugliese.

Pronti per l’autunno!

A novembre, il BPA continuerà con nuove performance di danza e teatro e vedrà il ritorno sul palcoscenico dei detenuti della Casa Circondariale di Brindisi, al fianco dei danzatori professionisti della AlphaZTL, per il debutto di “Orme”, con le coreografie di Vito Alfarano. Gli eventi aperti al pubblico saranno affiancati da eventi riservati agli studenti delle scuole della provincia, all’interno della sezione BPA YOUNG.

Il debutto di Orme

Ideato da Vito Alfarano e Marcello Biscosi, con la regia e le coreografie di Vito Alfarano, “Orme” mette in scena eventi grandi e piccoli, nazionali o mondiali, del secolo scorso o di quello attuale: il Tuca Tuca e la Pandemia, le stragi terroristiche e la caduta delle Torri Gemelle, Italia 90, le stragi in mare e la vita strappata ai bambini e ai dispersi, l’uomo sulla luna, il diritto di voto alle donne e l’interruzione volontaria di gravidanza. Con “Orme” continua il progetto di inclusione sociale e lavorativa della AlphaZTL: anche per questa produzione, infatti, i detenuti, come i danzatori professionisti, riceveranno regolare compenso per il periodo di prove conclusivo e per i giorni di spettacoli.

L’impegno per l’inclusione

La prossima edizione del festival rafforzerà ulteriormente il suo impegno per l’inclusione, con la partecipazione di compagnie che promuovono la danza inclusiva e l’integrazione sociale attraverso l’arte, attraverso laboratori e performance che vedranno in scena artisti professionisti con disabilità. Tra gli appuntamenti in programma, due le iniziative riservate ai detenuti della Casa Circondariale di Brindisi: lo spettacolo “Paradiso di Tenebre” della Compagnia Berardi Casolari e la performance “Glitter”, frutto del laboratorio di danza inclusiva tenuto dalla coreografa Marta Bellu nella stessa casa circondariale. A Torre Santa Susanna, invece, la Factory Compagnia Transadriatica porterà in scena lo spettacolo “Il Gigante Egoista” per gli studenti delle scuole della provincia. Tutti e tre gli eventi sono finanziati dal Garante dei Disabili del Consiglio della Regione Puglia.

Con il Brindisi Performing Arts, AlphaZTL prosegue il suo percorso verso una maggiore inclusività, rafforzando di anno in anno la propria identità come realtà artistica impegnata nel sociale. Il coinvolgimento e la collaborazione con artisti e compagnie attivamente impegnate per promuovere l’inclusione sottolinea l’impegno della compagnia nel valorizzare il talento in tutte le sue forme, abbattendo barriere e creando un contesto artistico che valorizza l’inclusione come risorsa e opportunità di crescita per l’intera comunità.

Brindisi Performing Arts (BPA) è organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, Comune di Mesagne, Comune di San Pancrazio Salentino, Comune di Torre Santa Susanna e Comune di San Pietro, Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Garante dei Diritti del Minore del Consiglio Regionale della Puglia. In collaborazione con il Ministero della Giustizia e la Casa Circondariale di Brindisi. Media partner Ciccio Riccio.

Per maggiori informazioni visita il sito https://www.brindisiperformingarts.com e i nostri profili social o scrivi a brindisiperformingarts@alphaztl.com