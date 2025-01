La Polizia di Stato ha diffuso il report 2024 sulle attività della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, evidenziando il crescente impegno contro i crimini informatici. Tra i risultati principali, emerge l’azione svolta in Puglia dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari e dalle sezioni operative di Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto.

Crimini informatici in aumento

Nel 2024 sono state condotte operazioni di rilievo, tra cui l’arresto di autori di sextortion e l’individuazione di responsabili di pedopornografia online. Complessivamente, in Puglia sono stati trattati 803 casi di truffe online e 447 frodi informatiche, con 173 indagati, tra cui oltre 40 per l’uso illecito di criptovalute.

Tutela dei minori e cyberbullismo

Particolare attenzione è stata dedicata ai reati contro i minori. Sono stati monitorati oltre 42.000 siti, di cui 2.775 inseriti in black list per contenuti pedopornografici. Il cyberbullismo ha visto un aumento di casi, soprattutto tra i bambini di età compresa tra 10 e 13 anni.

Protezione delle infrastrutture critiche

Il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) ha gestito 12.000 attacchi significativi, diramando oltre 59.000 allerte. Gli obiettivi principali sono stati le pubbliche amministrazioni e le aziende di servizi essenziali, spesso colpite da ransomware e attacchi DDoS.

Prevenzione ed educazione

Sul fronte educativo, sono stati organizzati 129 eventi nelle scuole pugliesi, coinvolgendo oltre 21.000 studenti, per sensibilizzarli sui rischi del web, dal cyberbullismo alle truffe online. Campagne come Una vita da social e Cuori Connessi hanno rafforzato l’impegno della Polizia Postale nella promozione di un uso responsabile dei social media.

Cyberterrorismo sotto controllo

Nel monitoraggio delle minacce estremiste online, sono stati oscurati 2.364 siti legati a fenomeni di radicalizzazione. L’azione ha consentito di individuare e indagare 180 persone coinvolte in attività sospette.

Il futuro della sicurezza online

Il report evidenzia come la crescente digitalizzazione esponga cittadini e istituzioni a nuovi rischi. Tuttavia, grazie a strutture specializzate e alla collaborazione con scuole e comunità, la Polizia Postale ribadisce il suo ruolo di baluardo nella protezione della rete.

Dati chiave del 2024:

Pedopornografia online: Indagini: 2.800; Perquisizioni: 1.000; Arresti: 144; Siti in black list: 2.775. Cyberbullismo: 300 casi trattati, aumento nelle fasce 0-9 e 10-13 anni. Financial Cyber Crime: Truffe online: 803 casi, 109 vittime over 65, 131 persone indagate.

Frodi online: 447 casi, 82 vittime over 65, 42 indagati. Cyberterrorismo: 290.000 siti monitorati, 2.364 oscurati.

Iniziative educative:

129 eventi formativi in Puglia, coinvolgendo oltre 21.000 partecipanti su temi come cyberbullismo, social media e frodi online. Campagne nazionali come Una vita da social e Cuori Connessi hanno sensibilizzato giovani e adulti sui rischi della rete.