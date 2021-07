Nella giornata del 7 luglio nella sede di Confindustria Brindisi abbiamo incontrato unitamente alle Segreterie Territoriali e alle RSU i vertici Aziendali di Sanofi, Maria Rita Maresca e Gabriele Comes, e la responsabile HR Sanofi Laura Bruno alla presenza in videoconferenza del responsabile EUROAPI, Eric Berger.

Nell’incontro sono state presentati i budget produttivi delle principali molecole, la situazione sui vari progetti aziendali di implementazione organizzativa ed evidenziate le criticità e le diverse opportunità che si possono realizzare sul sito.

La situazione produttiva che si prospetta per il sito è del tutto inaspettata in riguardo soprattutto ai proclami fatti dalla società in febbraio in occasione del lancio del Progetto Pluton che prevedevano la costituzione di una nuova società EUROAPI, che a partire dal 1 ottobre del 2021, data preventivata per la Go Line nel nostro paese, avrebbe costituito un player europeo della produzione chimica dei principi attivi con l’ambizione di raddoppiare il fatturato ad 1 miliardo di euro prevedendo un ampliamento del perimetro societario attraverso una serie di acquisizioni che avrebbero rilanciato e rafforzato le produzioni chimiche nei 6 paesi europei dove EUROAPI è presente con siti produttivi.

Purtroppo, la realtà dei fatti è molto diversa e ai proclami di un futuro brillante e stimolante si sono sostituite giustificazioni di situazione di mercato contingente, di rinuncia inaspettata di commesse da parte di società terze e una spietata concorrenza dei produttori asiatici; Cina in testa, che aggrediscono le quote di mercato in corrispondenza della scadenza dei brevetti.

Scopriamo così che il calo della Teicoplanina, che doveva essere contingente al 2021, è confermato anche per il 2022; che la Spiramicina nel 2022 avrà un ulteriore calo, così come la Rifamicina per gli annosi problemi mai risolti e ancora… la Dalbavancina resterà un grosso punto interrogativo.

COMUNICATO STAMPA FILCTEM‐CGIL, FEMCA‐CISL, UILTEC‐UIL