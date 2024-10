AIPD invita a una rappresentazione meno stereotipata: lo fa insieme al duo comico “Le Coliche” e con il video “Il problema di Aldo”, visionabile sui canali social di Aipd Brindisi.

Sempre sorridenti, di buon carattere e disponibili: insomma buoni ad ogni costo. Così spesso vengono rappresentate le persone con sindrome di Down. AIPD, insieme ad Aldo (Andrea Moriconi) e al duo comico “Le Coliche”, sceglie la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down (13 ottobre) per sfidare il luogo comune e proporre un’immagine e un linguaggio non stereotipato. Lo fa attraverso la campagna “Il problema di Aldo”, che lancia con un video in cui invita tutti in piazza, per conoscere e sostenere l’impegno di AIPD per l’inclusione delle persone con sindrome di Down.

“AIPD ha scelto questa giornata per lanciare un messaggio nuovo, che d’ora in poi, come associazione, vogliamo portare avanti” – afferma Gianfranco Salbini, presidente di AIPD Nazionale Vi invitiamo a vedere il video di pochi ma efficaci secondi sui canali social di Aipd Brindisi e Aipd Naizonale. Ci lascia disorientati? Forse sì. Allora, è il momento di cambiare: cambiare approccio, cambiare linguaggio, cambiare immagine, cambiare cultura. Perché l’inclusione sociale non si può realizzare solo con le leggi e con i progetti, per quanto validi ed efficaci siano: l’inclusione si costruisce giorno dopo giorno, riconoscendo il diritto di ciascuno ad essere semplicemente ciò che è, ad esprimere le proprie opinioni, le proprie emozioni e anche il proprio malumore e la propria insofferenza.

Aipd Brindisi, da oltre 25 anni presente e attiva sul territorio, offre consulenza alle famiglie e ai ragazzi con sindrome di Down fin dalle primissime fasi, dalla nascita e per tutto il percorso di crescita, attraverso servizi al suo interno quali il supporto psicologico, lo sportello di integrazione scolastica e il servizio di inserimento lavorativo, avvalendosi di un equipe multidisciplinare formata da assistente sociale, psicologa, educatori professionali, fisioterapiste e oss. Aipd Brindisi è anche gestore di un centro diurno socio educativo e riabilitativo convenzionato con gli enti locali.

Aipd Brindisi invita tutti a partecipare agli eventi dedicati ai festeggiamenti della Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down, che si terranno sabato 12 dalle 17 alle 19 presso Palazzo Guerrieri di Brindisi e Domenica 13 dalle 10 alle 12 presso il Liceo Classico Scientifico di Ostuni.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “AIPD per tutti, tutti per AIPD”, realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’annualità 2023 (a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo n. 117/2017).