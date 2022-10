Per l’edizione che segna il ritorno dello SNIM a Brindisi, STP Brindisi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Brindisi, ha predisposto il servizio di collegamento gratuito tra il centro città ed il Porticciolo Turistico, sede della manifestazione.

Due le corse di andata e ritorno alle ore 10:00 e alle ore 15:00 con partenza dal centro (Banchina Dogana – Stazione Marittima) e con il rientro dal Porticciolo alle ore 13:00 e alle ore 18:00. Solo per il giorno 12 ottobre 2022, la partenza è prevista dalla banchina Montenegro.

Il Presidente di STP Brindisi Salvatore Tomaselli ha sottolineato come “lo stretto rapporto tra l’azienda di trasporto pubblico e la città, abbia sempre visto l’impegno a favorire la mobilità per le grandi manifestazioni e gli eventi importanti. In questa occasione in particolare, in attesa delle novità che riguarderanno il trasporto pubblico nelle acque interne del porto, ci sarà l’occasione per coloro i quali intendo muoversi per lo SNIM di attraversarlo come parte dell’esperienza da vivere al Salone Nautico”.