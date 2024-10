Conto alla rovescia per l’avvio della ventesima edizione del Salone Nautico di Puglia che si svolgerà a Brindisi da domani fino al 14 ottobre. Le banchine del porto turistico “Marina di Brindisi” sono già allestite con gli stand dei 150 espositori e con circa 300 imbarcazioni distribuite tra i piazzali del Marina e lo specchio d’acqua antistante.

Si tratta di una edizione che consacra il ruolo di riferimento a livello nazionale dello Snim, un evento che ormai si inserisce a pieno titolo tra i riferimenti del settore. Non è un caso, infatti, che proprio nel salone di Brindisi convergano le più importanti realtà cantieristiche del paese, oltre agli addetti ai lavori dei principali protagonisti della blue economy a livello nazionale.

Oltre alla parte espositiva, infatti, lo Snim è diventato un punto di riferimento anche per i dibattiti su temi di fondamentale rilevanza per lo sviluppo del settore come la sostenibilità, l’innovazione e la formazione che a Brindisi fa registrare degli importanti passi in avanti grazie all’impegno profuso dalla Regione Puglia.

Domani, in ogni caso, questi argomenti, così come le prospettive di sviluppo della nautica pugliese, verranno discussi nella cerimonia inaugurale a cui parteciperanno le massime autorità regionali e locali ed il Ministro alla Protezione Civile ed alle Politiche del Mare Nello Musumeci (in collegamento).

Subito dopo i saluti e la conclusione della cerimonia inaugurale, avrà luogo una tavola rotonda sul tema “Nautica da diporto e Blue Economy, tra proiezione globale e sviluppo locale”, che sarà animata dagli interventi di rappresentanti istituzionali e amministratori delegati di importanti realtà del comparto nautico italiano.



Nel pomeriggio, invece, con inizio alle ore 15.00, SNIM e Di.T.N.E. presentano la “Giornata della sostenibilità”

All’interno del programma di eventi della edizione 2024 dello SNIM – Salone nautico di Puglia – avrà luogo per la prima volta la “GIORNATA DELLA SOSTENIBILITA’” nella giornata di Giovedì 10 ottobre dalle ore 15 alle ore 18.

L’evento, promosso dallo SNIM e dal DiTNE – Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia – come da programma allegato – sarà articolato in due sessioni: la prima dedicata al tema “CANTIERISTICA NAUTICA E SOSTENIBILITA’: IDROGENO E AMBIENTE” e la seconda su “ELETTRIFICAZIONE DEI PORTI TURISTICI E DELLA FILIERA NAUTICA”, alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e di autorevoli e qualificati esponenti di importanti aziende nazionali come A2A, Edison Next, Fincantieri, Isotta Fraschini Motori, Snam, di enti come Enea e Rina e di associazioni di settore come Confindustria Nautica.

L’evento sarà coordinato dal giornalista Maurizio Bulleri.

La sfida della transizione ecologica coinvolge pienamente da anni l’intero settore dell’industria nautica e della portualità nel nostro paese. Una straordinaria occasione per consolidare l’innovazione tecnologica in un settore, quale la nautica di diporto in particolare, che vede l’industria nazionale storicamente leader nel mondo, anche per cogliere gli obiettivi di decarbonizzazione mediante l’adozione di nuovi combustibili, come l’idrogeno.

Un processo già fortemente avviato anche nell’ambito della elettrificazione delle infrastrutture portuali e degli stessi porti turistici per accogliere le innovazioni che stanno interessando un segmento sempre più ampio delle produzioni nautiche da diporto e non solo.

Tali temi saranno al centro della “Giornata della Sostenibilità” per offrire a operatori, istituzioni e stakeholder una occasione di confronto di merito sulle sfide future e sui risultati già raggiunti dal settore nel percorso verso la decarbonizzazione e la tutela dell’ambiente.