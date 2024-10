Brindisi. Al Salone Nautico di Puglia ormai giunto alla sua ventesima edizione oltre alla diportistica che sta toccando a 360 gradi il mondo della nautica e della blue economy un ricco calendario di eventi e manifestazioni. Tra gli espositori al Salone Nautico, la presenza dello stand della Capitaneria di Porto che nella giornata di ieri 11 ottobre ha ospitato la Scuola Primaria Paritaria Sant’Antonio di Padova di Brindisi. A coordinare le attività con la Scuola Primaria il Capitano di Corvetta Paola Gabrieli, che ha illustrato l’innovazione di settore, le tecnologie e i mezzi navali utilizzati per operare in mare. La Dirigente scolastica Sr Beniamina Sisto ha sottolineato come la visita allo stand della Capitaneria di Porto sia la conclusione di un percorso di studio che coniuga le esigenze informativo-formative delle nuove generazioni sul tema della sostenibilità ambientale. Dal canto suo il Capitano di Corvetta Paola Gabrieli, ha evidenziato come l’attività didattica della Capitaneria nelle e, con le scuole sia parte di un’attività, a far acquisire alle nuove generazioni la conoscenza di comportamenti ecologicamente virtuosi, renderli più consapevoli che un mondo e più specificatamente il mare domani sarà ancora loro.