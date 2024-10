La Confesercenti di Brindisi è presente alla XX edizione dello SNIM (Salone Nautico di Puglia), una delle più importanti e prestigiose manifestazioni nautiche italiane, in svolgimento presso il porticciolo “Marina di Brindisi” fino al 14 ottobre, con uno stand informativo per promuovere le proprie attività e quelle delle imprese locali, inerenti tutte le categorie rappresentate.

In particolare, le imprese aderenti ad AssoTurismo, la federazione di Confesercenti che rappresenta le aziende del settore turistico. Nello stand gli operatori di Confesercenti Brindisi, alla presenza anche del presidente provinciale Michele Piccirillo, forniscono assistenza sindacale e legislativa, promuovendo la formazione professionale e offrendo consulenza tecnica specializzata.

Presso lo stand, posto nella zona della sala convegni é attivo anche lo sportello informativo dedicato alle strutture ricettive extralberghiere. In particolare, gli operatori informeranno gli interessati su come attivare il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) e presentano i nuovi loghi previsti per ciascun tipo di struttura extralberghiera.