È stato presentato oggi venerdì 4 aprile, con una conferenza stampa nella Sala di rappresentanza del Palazzo di Città del Comune di Fasano, il progetto Puglia Mobility Game (PMG), coordinato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e vincitore del bando “Avviso per la selezione di proposte progettuali presentate da università pubbliche ed enti pubblici di ricerca” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4, “Istruzione e Ricerca”.

Il progetto nasce con l’ambizione di promuovere la mobilità sostenibile come pilastro di un’urbanistica inclusiva e accessibile nelle città pugliesi di Fasano, Monopoli e Polignano a Mare. L’iniziativa è parte del progetto “RAISE – Robotics and AI for Socio-Economic Empowerment”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del NextGenerationEU, e rappresenta uno degli assi principali dello Spoke 1 dell’Ecosistema dell’Innovazione dedicato alle tecnologie urbane per l’inclusione.

Questo innovativo esperimento è gestito e curato dal Laboratorio di Economia Applicata del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari, diretto dalla prof.ssa Angela Stefania Bergantino, con la collaborazione di Pin Bike, e si propone di incentivare un cambiamento nei comportamenti a favore di una mobilità urbana più inclusiva e accessibile, permettendo, attraverso diversi scenari di gioco, di valorizzare i tragitti urbani percorsi in bicicletta e in autobus, premiando i partecipanti con voucher elettronici da spendere nelle attività commerciali locali. I cittadini accumuleranno punti ogni volta che si sposteranno in modo sostenibile: 10 punti per ogni chilometro percorso in bicicletta e 5 punti per ogni chilometro in autobus, con un bonus x2 per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro. La certificazione dei percorsi è possibile grazie al supporto tecnologico del sistema Pin Bike, già attivo in oltre 30 città europee.

L’obiettivo principale del progetto è utilizzare la gamification (ovvero l’uso di sistemi e meccanismi ispirati al gioco e alla sfida) per stimolare i cittadini a scegliere modalità di trasporto sostenibili, come la mobilità dolce, la micromobilità e il trasporto pubblico. Attraverso un’esperienza interattiva e coinvolgente, supportata da un sistema di premialità che incentiva le scelte di mobilità virtuose, “Puglia Mobility Game” mira a promuovere un uso più consapevole e sostenibile degli spazi pubblici, migliorando il benessere generale della comunità. Un elemento distintivo è l’analisi delle scelte di mobilità attraverso la sperimentazione di tre scenari di incentivazione: lo scenario inclusivo, in cui tutti gli utenti ricevono un compenso proporzionale ai chilometri percorsi; lo scenario competitivo, dove solo gli utenti più attivi vengono premiati; lo scenario solidale, in cui i compensi sono destinati a cause benefiche, come la lotta alla Xylella in Puglia o la mobilità di

persone con disabilità. Questi esperimenti forniranno dati preziosi per comprendere come diversi incentivi possano influenzare le abitudini di mobilità dei cittadini.

Il progetto non solo mira a migliorare l’accessibilità e l’inclusione nelle aree urbane di Fasano, Monopoli e Polignano a Mare, ma anche a promuovere un modello di crescita economica sostenibile, incentivando la collaborazione tra enti locali, cittadini e attività commerciali. L’impatto potenziale è quello di sviluppare una visione a lungo termine che vada ben oltre la durata del progetto, e che consolidi ed espanda il bacino di utenza, promuovendo campagne future supportate da sponsor sia pubblici che privati. L’approccio del “Puglia Mobility Game” si pone come un esempio replicabile e scalabile per altre realtà urbane, con l’ambizione di creare città più vivibili, inclusive e a misura di tutti.

Alla conferenza stampa sono intervenuti, nell’ordine, il Sindaco del Comune di Fasano Francesco Zaccaria, la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino – Professore Ordinario di Economia Applicata e referente del Gruppo di Lavoro Mobilità per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) di UNIBA, nonché Coordinatrice del progetto “Puglia Mobility Game” -, il Sindaco del Comune di Monopoli Angelo Annese, l’assessore alla Viabilità e Mobilità del Comune di Polignano a Mare Antonio Pacelli, e l’assessore alla Viabilità e Mobilità del Comune di Fasano Donatella Martucci. Negli interventi non è mancata l’occasione di ringraziare tutte le figure coinvolte nella preparazione e nella realizzazione di questo impegnativo e ambizioso progetto: il dott. Mario Intini, la dott.ssa Antonia Abbasciano, il dott. Alessandro Gardelli, il dott. Marco Marsili del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università di Bari; il dott. Giuseppe Carparelli, la dott.ssa Angela Colella e il dott. Mimmo Capozzi del Comune di Fasano; il dott. Lorenzo Calabrese, la dott.ssa Carla Maria Scialpi del Comune di Monopoli; la dott.ssa Rossella Laviola e il cons. Pasquale Carone del Comune di Polignano a Mare; il dott. Riccardo Meo Evoli referente del partner teconologico Pin Bike; il dott. Gianni Tanzariello di Canale 7 referente del progetto di comunicazione.

«Sono felice – dice la prof.ssa Angela Stefania Bergantino –, che questo progetto PNRR, legato ai fondi che hanno le Università per promuovere la ricerca in funzione e per i territori, sia finalizzato al benessere fisico, all’ambiente e all’economia locale delle comunità di Fasano, Monopoli e Poligano. È un progetto che abbiamo ideato e abbiamo fortemente voluto con il supporto dei sindaci dei tre comuni partecipanti, e che vedrà i cittadini di queste realtà coinvolti in un gioco, Puglia Mobility Game, che serve a promuovere la mobilità sostenibile attraverso la collaborazione delle imprese del territorio. La logica è semplice e intelligente: più pedali, più usi un mezzo pubblico, più sei premiato».

«Siamo fermamente convinti – dichiara il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria – che ogni azione atta a promuovere la mobilità sostenibile sia pilastro di un’urbanistica in grado di favorire, nelle città pugliesi di Monopoli, Polignano a Mare e Fasano, forme di mobilità moderne ed alternative alle tradizionali. Una città meno inquinata è possibile se ci sforzeremo di limitare all’essenziale l’uso dell’auto e questo progetto così innovativo ci aiuterà e stimolerà giovani e meno giovani ad avviare questa nuova e importante sfida. In buona sostanza muoversi in bici significa risparmiare, vivere meglio e costruire città più vivibili­».

«Siamo entusiasti – afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese – di dare il via a questa iniziativa che promuove la mobilità sostenibile come fondamento per il futuro delle nostre città. In un’epoca in cui le sfide ambientali sono sempre più urgenti, è fondamentale coinvolgere i cittadini a prendere decisioni responsabili negli spostamenti quotidiani. Attraverso iniziative come questa costruiamo una comunità più consapevole e attenta al futuro. Invito tutti a partecipare attivamente e a fare la propria parte in questo importante percorso di cambiamento, perché solo insieme possiamo costruire città più sostenibili, vivibili e resilienti».

«Con interesse ed entusiasmo Polignano ha condiviso questo progetto innovativo insieme ai comuni di Fasano e Monopoli – dice l’assessore alla Viabiltà e Mobilità di Polignano a Mare Antonio Pacelli –. Un modello che propone uno stile di vita sano e una nuova lettura della viabilità, nonché un dialogo fiducioso tra paesaggio e cittadino. L’esperimento innesca inoltre un circolo virtuoso tra abitanti, categorie produttive e forme associative, dimostrando ancora una volta che la mobilità sostenibile produce benefici per tutti».

«Il coinvolgimento attivo dei cittadini è centrale nel “Puglia Mobility Game” – dichiara l’assessore alla Viabiltà e Mobilità di Fasano Donatella Martucci –. Attraverso una piattaforma online user-friendly, gli utenti potranno monitorare i loro spostamenti, segnalare barriere architettoniche e contribuire alla raccolta di dati qualitativi sullo stato dell’infrastruttura urbana. Queste informazioni, elaborate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, saranno condivise con le autorità locali tramite una piattaforma di Urban Data, facilitando interventi mirati e basati su evidenze concrete. Siamo orgogliosi di lavorare per “costruire” una smart city moderna, connessa e intelligente».

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Il progetto è aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti, domiciliati, o che studiano o lavorano nei Comuni di Polignano a Mare, Monopoli e Fasano. I partecipanti devono possedere uno smartphone compatibile con Android (versione 6 o successive) o iOS (versione 13 o successive) avere la disponibilità di una bicicletta (anche a pedalata assistita), e/o usare i mezzi pubblici per gli spostamenti.

Dal 7 aprile 2025 sarà possibile prenotare il kit per la certificazione dei percorsi e la partecipazione ai diversi scenari di gioco, scaricando l’app Pin Bike e completando la domanda di partecipazione. Il kit potrà essere ritirato dal 16 aprile 2025 (i giorni e gli orari variano per ogni comune e sono pubblicati nella pagina dedicata al progetto dei rispettivi siti istituzionali) presso gli uffici comunali: Info-Point del Comune di Fasano in piazza Ciaia; sede Area V del Comune di Monopoli in Vico Acquaviva 15/19; sede municipale di Polignano a Mare. I kit dovranno ressere estituiti al termine del progetto.

LE MODALITÀ DI GIOCO – Il Puglia Mobility Game prevede tre modalità di incentivazione, che si alterneranno nei Comuni di Monopoli, Fasano e Polignano a Mare: Gaming Inclusivo, premi per ogni chilometro percorso in bicicletta o con il trasporto pubblico, con un montepremi complessivo di 47.175 €; Gaming Competitivo, una classifica per i partecipanti più virtuosi, con premi per chi accumula il maggior numero di punti, per un montepremi complessivo di 33.375 €; Gaming Solidale, donazioni a favore di associazioni no-profit locali scelte dai partecipanti, con un montepremi complessivo di 9.450 €.

Gli incentivi saranno erogati tramite voucher spendibili presso le attività commerciali locali, con la possibilità, nel caso del Gaming Solidale, di destinare i premi a enti di beneficenza.

INIZIO E DURATA DEL PROGETTO – Il progetto prenderà ufficialmente il via il 28 aprile 2025 e terminerà il 31 agosto 2025. I premi accumulati saranno riscattabili in tempo reale tramite l’app Pin Bike.

