Festa cittadina al parco “Roberto Potì” per la conclusione dei recenti lavori di riqualificazione. Gli interventi hanno interessato diverse aree del parco, prestando particolare attenzione alla fruibilità. Sono state installate due aree con giochi inclusivi per i più piccoli, con nuove attrezzature ludiche pensate per il divertimento di tutti i bambini. Si è inoltre provveduto all’adeguamento delle aree sportive, campetto di calcio e il campo bocce, con nuove recinzioni e interventi di ristrutturazione, per offrire spazi sicuri e funzionali. Novità anche sul fronte degli arredi urbani: ripristinati il pergolato in legno e la tinteggiatura delle panchine, i nuovi schienali sono stati impreziositi con l’immagine dei giudici Falcone e Borsellino, accorgimenti che hanno reso una delle aree verdi più belle della città ancora più accogliente e confortevole.

La mattinata sarà animata da un ricco programma di eventi. Sono attese 10 fantastiche mascotte, che in una parata itinerante coinvolgeranno bambini e famiglie, e uno spettacolo di bolle giganti per incantare grandi e piccini. Un sorprendente robot interagirà con il pubblico, regalando momenti di stupore e meraviglia. Non mancherà un brindisi inaugurale e il mini-torneo di bocce per gli appassionati di una pratica sportiva senza tempo. Nei pressi del Punto lettura della Biblioteca comunale “Ugo Granafei”, i visitatori potranno accedere al Poesiomat, l’installazione realizzata nell’ambito del progetto Cepell “Giardini di parole” presso cui è possibile ascoltare i versi dei più grandi poeti italiani e stranieri, tra di loro anche il mesagnese Francesco Bardicchia. L’Amministrazione comunale invita tutti, domenica 6 aprile a partire dalle ore 10:30.