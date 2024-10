Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ed il direttore generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Amedeo Teti hanno rappresentato il Governo nazionale nella cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Puglia, in corso di svolgimento a Brindisi fino al 14 ottobre 2024.

Dopo i saluti del Presidente dello Snim Giuseppe Meo e del Presidente del “Marina di Brindisi” Claudio Gorelli, ci sono stati gli interventi istituzionali.

Il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna ha confermato il pieno sostegno all’iniziativa da parte dell’Amministrazione Comunale e l’interesse dell’ente a favorire una ulteriore fase di crescita del comparto nautico, armonizzando possibili nuovi investimenti con tutto ciò che si sta tentando di realizzare in ambito portuale.

Il Presidente della Provincia Toni Matarrelli ha ripercorso la strada compiuta in questi venti anni dallo Snim ed ha ribadito la assoluta necessità di “fare squadra” per sostenere la crescita di un comparto strategico come quello della nautica.

L’Assessore alla Formazione della Regione Puglia Sebastiano Leo ha confermato il pieno sostegno della Regione al Salone Nautico di Puglia, così come ormai avviene da qualche anno, traguardando risultati importanti, proprio a partire dalla formazione professionale.

Il Ministro Musumeci si è detto dispiaciuto del fatto di non aver potuto partecipare direttamente, tanto più perché l’economia del nostro paese punta con decisione ad un ruolo strategico delle attività legate al mare ed è in questa direzione che si sta muovendo il Governo.

L’avv. Amedeo Teti, anche nella sua veste di coordinatore del tavolo sulla decarbonizzazione di Brindisi, si è detto particolarmente interessato al futuro che si vuole costruire per questa città dopo la lunga parentesi legata al carbone. In questo contesto, la nautica assumerà certamente un ruolo importante.

Pieno sostegno allo Snim ed al comparto nautico è stato garantito, nel suo intervento, dal Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio Brindisi/Taranto Franco Gentile il quale ha ricordato il ruolo centrale di Brindisi in ambito regionale.

L’ammiraglio Vincenzo Leone, nella sua veste di commissario dell’Autorità di Sistema Portuale, ha parlato delle prospettive della nautica e di tutto ciò che ruota intorno al mare, mentre il comandante della Capitaneria di Porto Luigi Amitrano ha ribadito l’impegno a sostenere ogni forma di crescita dell’economia del mare di questo territorio.

Un sostegno garantito, per le proprie competenze, anche dal Presidente del Consorzio Asi Vittorio Rina, mentre il Presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese ha posto l’accento sugli sforzi che sono stati compiuti negli anni scorsi per giungere all’attuale livello del Salone Nautico di Puglia.

In conclusione è intervento il Vice Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti che ha posto l’accento sulla complementarietà dei saloni nautici sostenuti, a livello nazionale, da Confindustria Nautica, tra cui da anni figura lo Snim di Brindisi.