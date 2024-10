Anche lo sport si unisce all’onda della solidarietà a favore del Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi e dei malati che hanno bisogno di sangue.

L’altro ieri mattina, la sala prelievi del Simt, il Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale diretto da Antonella Miccoli, ha ospitato Nicola Ragno, allenatore del Brindisi calcio, che ha donato anche per lanciare un messaggio ai tifosi biancazzurri.

Ieri, invece, è stata la volta di un gradito ritorno, quello dell’arbitro di Serie A Marco Di Bello, presenza fissa al Trasfusionale ormai da tempo.

Di Bello ha donato in aferesi, tecnica qualitativamente ottima per raccogliere separatamente piastrine, globuli rossi e plasma.

“L’arbitro Di Bello – commenta Miccoli – è ormai un donatore abituale e ogni volta che può, rispettando i tempi imposti dai nostri protocolli, ci viene a trovare. Oggi ha donato in aferesi, cosa che gli consentirà di tornare il mese prossimo e di donare in quell’occasione nuovamente il plasma e le piastrine. Così facendo, si può aumentare la frequenza delle donazioni e contribuire in maniera più incisiva ad aiutare chi ha bisogno sia del sangue che degli emocomponenti”.