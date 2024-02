Sono aperte le iscrizioni al campus “MagiSchola”.

La prima scuola di “Magia e Teatro” in Puglia, ispirata alla saga di Harry Potter approda a Francavilla Fontana. Un percorso che parte da qui- con lezioni, esami, prove di coraggio, tornei, premi da vincere, situazioni creative e ludiche, manuali e di costruzione, educative, teatrali ed anche sportive- e si sviluppa in sette livelli di acquisizione. La magia che si invoca ed a cui si ricorre è la capacità di evolvere e crescere nella consapevolezza del proprio valore; questo è il motto della scuola.

Il campus artistico- rivolto a ragazzi e bambini a partire dai 9 anni di eta’- prevede attivita’ ispirate principalmente alla natura, attraverso esperienze sensoriali, come la lezione di “cura delle creature fantastiche” o quella di “pozioni” che porterà a scoprire come ricavare il colore dai fiori; oppure quella di “erbologia” che insegnera’ a saper discernere le piante, le erbe e sfruttare le loro virtu’.

Il teatro- come strumento di socializzazione e condivisione di esperienze- e il gioco della drammatizzazione- per arrivare a conoscere se stessi ed imparare ad usare immaginazione e creativita’, non di meno per dominare le emozioni- avanno un ruolo predominante, per costruire mondi nuovi, originali ed autentici.

Il contenuto delle lezioni (Quidditch; Pozioni; Animali Fantastici; Difesa contro le Arti Oscure; Spade Medievali; Erbologia; Trasfigurazione (teatro); Incantesimi; Gare, sfide, vincita di premi della Nobile Collection) non si può svelare per non rovinare il fascino dell’effetto sorpresa… ma se dal 17 al 20 giugno- sulla via vecchia per Oria, al km 3,9 da Francavilla, nell’antica dimora “Arancino”, in contrada “Potenti”- si vedranno maghi intenti nel praticare il Quiddich o si udiranno strane melodie sulle cui note danzeranno i Mangiamorte, se si noteranno gufi spiccare il volo o altri esemplari misteriosi aggirarsi in quelle campagne e sorvolare quei cieli, oppure se si alzeranno esalazioni di fumi colorati e profumati, non temete!!!

Il campus è riservato a chi conosce Harry Potter, perché solo loro possiedono gli strumenti per parteciparvi. Il corso porta la firma della “Magishola Experience”, in collaborazione con la Compagnia teatrale “Temenos Recinti teatrali”.

Per le iscrizioni, che sono già aperte e si chiuderanno il 10 maggio, contattare la direzione artistica: Valentina Piccolo cell. 3293931417