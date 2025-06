Nel corso di un’attività di controllo volta al contrasto della pesca illegale, nella mattinata di sabato 14.06.2025, a Brindisi, nel porto esterno e precisamente nello specchio acqueo antistante l’Isola di Pedagne, il personale della Sezione Unità e Mezzi Navali di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi, individuava un sub in possesso di circa 15 kg. di “limoni di mare” – nome scientifico: microcosmuss spp (specie riconosciuta dal personale del SIAV- B dell’ASL di Brindisi).

Per tale motivo, lo stesso, è stato deferito all’A.G. in quanto, detenere/sbarcare, trasportare e commercializzare esemplari di limoni di mare è vietato come indicato nell’Ordinanza Regionale n. 930 del 30 dicembre 2004; D. L.vo 09.01.2012 n. 04 Art. 7 c. 1 lett. C), al fine di tutelare la salute pubblica. I limoni di mare, ancora allo stato vitale, verosimilmente destinati ad alimentare il mercato illegale presso esercizi di ristorazione o pescherie del territorio, sono stati sottoposti a sequestro penale ed immediatamente rigettati in mare.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Capitano di Vascello Luigi AMITRANO, assicura che in tutto il Compartimento Marittimo di giurisdizione, continueranno gli accertamenti al fine di verificare il rispetto delle norme che tutelano il consumatore finale e l’intera filiera ittica. Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti o situazioni dubbie sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della Sala Operativa (0831/521022) e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it, mentre, per le sole emergenze in mare, i numeri di emergenza 112 e 1530.



Capitaneria di Porto di Brindisi