A causa dei moti ondosi sempre più forti, non si ferma il fenomeno dello spiaggiamento delle tartarughe marine. Affinché il Consorzio di Torre Guaceto possa soccorrere gli esemplari che finiscono sulla battigia, è necessario che questi vengano avvistati subito. Domani l’incontro WWF a Brindisi volto ad organizzare le squadre di volontari addetti al monitoraggio della costa.

Gli effetti dei cambiamenti climatici si possono toccare con mano.

Le onde assumono una forza che cresce costantemente e le tartarughe marine, quasi sempre già indebolite dalla scarsa alimentazione provocata dall’ingestione della plastica presente in mare, ulteriormente fiaccate dalle basse temperature, finiscono con l’essere spinte fin sulle spiagge. Qui, molto spesso, si consuma la fase finale della tragedia. Gli animali che non vengono soccorsi per tempo, muoiono sulla sabbia.

Da qui la necessità che la costa venga monitorata soprattutto nelle giornate segnate dalla presenza di venti da nord che dal mare soffiano verso l’entro terra. Basta poco per salvare la vita ad una tartaruga marina.

Domani se ne parlerà nell’ambito dell’incontro pubblico organizzato dal WWF Brindisi alle 17, presso “Casa di quartiere Minimus”, via Bastioni San Giorgio 64, a Brindisi.

Al fine di spiegare nel dettaglio cosa fare e cosa no quando si avvista una tartaruga marina, interverranno il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Alessandro Ciccolella, e gli operatori dell’ente che da anni si occupano del recupero e della riabilitazione delle tartarughe marine soccorse lungo le coste pugliesi.

“Abbiamo accolto con spirito di gratitudine il proposito del WWF Brindisi di organizzare il lavoro dei volontari affinché le spiagge brindisine siano tenute sotto controllo nei giorni più delicati – ha commentato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, speriamo che tanti cittadini rispondano alla richiesta di aiuto che le tartarughe marine ci stanno lanciando”.

Tutti possono diventare volontari per l’avvistamento, l’attività richiede solo la possibilità di passeggiare in spiaggia nei giorni ventosi. Una volta individuate tartarughe marine in sofferenza, basta chiedere l’intervento del Consorzio al 335 523 0215 affinché vengano recuperate e trasportate presso il centro di Torre Guaceto.

“Se si potesse intervenire in tempo, molti di questi meravigliosi animali marini potrebbero essere salvati, ossia portati al centro di recupero di Torre Guaceto, dove riceverebbero le cure necessarie per poi tornare in libertà – ha dichiarato il presidente del WWF Brindisi, Antonio Frascino -, Per questo motivo , servono volontari che ci permettano di ampliare le attività di salvaguardia a tutela delle tartarughe. Non chiediamo un impegno quotidiano e chi vorrà potrà dare il proprio contributo in base al tempo disponibile”.

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO