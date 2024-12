Così come annunciato, sono stati sospesi tutti i lavori stradali nel centro cittadino di Brindisi fino al 7 gennaio 2025. In questo modo, si consentirà ai cittadini di recarsi in centro senza intralci alla circolazione.

“Abbiamo dovuto purtroppo fronteggiare un breve ritardo – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – dovuto al maltempo che ha colpito anche la nostra città. Colgo l’occasione per precisare che i ripristini visibili sulla sede stradale, anche dove vi sono le chianche, devono essere considerati provvisori per consentire una agevole ripresa dei lavori dopo le festività natalizie. E’ evidente che al termine sarà ricollocata la pavimentazione originale”.

Comune di Brindisi